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增設儲水塔穩定生活用水 居民想喝水不用跳祈雨舞
自來水的取得對於一般民眾來說輕而易舉，但居住在較偏遠的民眾卻無法享受其方便，新北市深坑區土庫里居民長期使用山泉水，供水情況時常受天候影響用水不穩，對此，新北市水利局斥資275萬元進行簡易自來水改善工程，增設儲水塔及送水管線，讓民眾用水更加穩定。
新北市幅員廣大，城鄉地理環境迥異，儘管大多地區民眾皆能隨時取用自來水，然偏遠地區民眾卻因自來水管線無法到達，僅能依賴山泉水作為飲用及家戶用水，並受限於天候降雨因素，若降雨量不足就容易缺水。
為改善深坑區土庫里大坪街23戶居民生活用水不穩定的情況，水利局補助深坑區公所約275萬經費，進行簡易自來水的改善工程。
然受限於現場環境因素，大型機具無法進場施作，只能靠人力方式進行施工，最後增設8座容量5噸的儲水塔，以及長達952公尺的2英吋送水管，大幅增加簡易自來水系統的儲水量，解決當地用水不足及不穩定的問題。
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