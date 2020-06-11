增設儲水塔穩定生活用水 居民想喝水不用跳祈雨舞

自來水的取得對於一般民眾來說輕而易舉，但居住在較偏遠的民眾卻無法享受其方便，新北市深坑區土庫里居民長期使用山泉水，供水情況時常受天候影響用水不穩，對此，新北市水利局斥資275萬元進行簡易自來水改善工程，增設儲水塔及送水管線，讓民眾用水更加穩定。

新北市幅員廣大，城鄉地理環境迥異，儘管大多地區民眾皆能隨時取用自來水，然偏遠地區民眾卻因自來水管線無法到達，僅能依賴山泉水作為飲用及家戶用水，並受限於天候降雨因素，若降雨量不足就容易缺水。

為改善深坑區土庫里大坪街23戶居民生活用水不穩定的情況，水利局補助深坑區公所約275萬經費，進行簡易自來水的改善工程。