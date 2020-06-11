議員撥配合款 三峽警增設20路口太陽能閃爆警示燈

新北市三鶯地區地處新北與桃園交界，平日上、下班、假日旅遊車流量大，尤其各類大型車輛通行頻繁，常有車輛爭道情事發生，夜間照明燈光又較昏暗，新北市議員彭成龍、蘇泓欽、廖宜琨等人特別撥用配合款指定給三峽警分局，針對20個較易肇事路口設置「太陽能閃爆式紅藍警示燈」。

三峽警分局表示，已針對轄內易肇事路段及路口設置「太陽能閃爆式紅藍警示燈」共20處，如介壽路三段311號加油站前，及介壽、佳興路口等，24小時提醒用路人注意，以防制並避免交通事故發生，降低民眾交通事故發生率。彭成龍、蘇泓欽及廖宜琨說，採用太陽能充電兼具環保及實用性。

三峽警分局長李建廣表示，有關交通事故防制是警方執勤重點，一件重大交通事故發生常造成家庭的破碎，針對轄內易肇事路段及路口設置警示燈，希望它們扮演「沉默守護者」的角色，達到示警效果。

李建廣說，同時也要求轄區各所及交通分隊，針對轄內易肇事路段及路口編排警力執行各項重大交通違規及超速取締；降低駕駛人違規行為減少交通事故發生，維三鶯地區民眾的交通通行安全。