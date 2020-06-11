運用科技取締 桃竹苗註銷號牌無所遁形
為強化註銷號牌收繳管理機制，新竹區監理所透過科技執法，在桃竹苗地區擴大辦理吊(註)牌照監警聯合路邊稽查，使用「移動雲-車牌辨識系統」過濾來往及停放路邊車輛，6月1日至5日共取締註銷汽車41輛、機車4輛，有效嚇阻註銷號牌仍行駛道路的現象。
新竹區監理所所長黃萬益表示，吊(註)牌照車輛長期占用道路或停車格，有礙市容觀瞻，影響合法車輛停車權益，另車主對於吊(註)牌照車輛漠視法規不依規定驗車，並積欠稅費、鉅額停車費及交通違規罰鍰等，除危害行車安全外，也造成政府財政短收等不公平現象。
新竹區監理所2019年共查扣收回註銷號牌3228輛，成果豐碩，將持續與桃竹苗地區跨機關合作，結合交通局停管單位及在地警察局交通隊共同執行吊(註)銷牌照收繳勤務，以持續擴大取締成效。
新竹區監理所表示，「移動雲-車牌辨識系統」可過濾來往及停放路邊車輛，如發現註銷車輛立即發出警報，同時配合停管單位通報違規停放車輛，當場攔檢舉發，並扣繳牌照及移置保管車輛。
新竹區監理所說明，車輛牌照遭逕行註銷主要原因以車輛逾期檢驗6個月以上、車主死亡繼承人未於1年內辦理過戶等占最大宗，呼籲車主應按指定驗車日期前後1個月、逾10年的營業大客車或高壓罐槽車應於指定驗車日期前1個月內，辦理車輛定期檢驗。
另外，經公路監理機關吊(註)銷牌照者，應儘速繳回號牌辦理車籍異動，如繼續行駛道路或停放道路旁被查獲將依道路交通管理處罰條例第12條規定處新臺幣3600元至1萬800元罰鍰並扣繳註銷號牌，還會被監理機關追繳汽車燃料費及罰鍰，稅務局追繳應納的使用牌照稅，並處罰2倍以下的罰鍰，得不償失。
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