運用科技取締 桃竹苗註銷號牌無所遁形

為強化註銷號牌收繳管理機制，新竹區監理所透過科技執法，在桃竹苗地區擴大辦理吊(註)牌照監警聯合路邊稽查，使用「移動雲-車牌辨識系統」過濾來往及停放路邊車輛，6月1日至5日共取締註銷汽車41輛、機車4輛，有效嚇阻註銷號牌仍行駛道路的現象。

新竹區監理所所長黃萬益表示，吊(註)牌照車輛長期占用道路或停車格，有礙市容觀瞻，影響合法車輛停車權益，另車主對於吊(註)牌照車輛漠視法規不依規定驗車，並積欠稅費、鉅額停車費及交通違規罰鍰等，除危害行車安全外，也造成政府財政短收等不公平現象。

新竹區監理所2019年共查扣收回註銷號牌3228輛，成果豐碩，將持續與桃竹苗地區跨機關合作，結合交通局停管單位及在地警察局交通隊共同執行吊(註)銷牌照收繳勤務，以持續擴大取締成效。

新竹區監理所表示，「移動雲-車牌辨識系統」可過濾來往及停放路邊車輛，如發現註銷車輛立即發出警報，同時配合停管單位通報違規停放車輛，當場攔檢舉發，並扣繳牌照及移置保管車輛。

新竹區監理所說明，車輛牌照遭逕行註銷主要原因以車輛逾期檢驗6個月以上、車主死亡繼承人未於1年內辦理過戶等占最大宗，呼籲車主應按指定驗車日期前後1個月、逾10年的營業大客車或高壓罐槽車應於指定驗車日期前1個月內，辦理車輛定期檢驗。