防範狂犬病 台北市27場次免費疫苗開打

為加強防疫狂犬病，台北市動物保護處表示，即起至今年9月底止，舉辦「山區鄰里家犬貓狂犬病疫苗預防注射巡迴活動」，共計27場次，免費提供家犬貓的狂犬病預防注射，在7個行政區辦理，詳情可至官網查詢。

台北市動保處指出，針對1年內未更新狂犬病注射資訊的飼主，將寄送狂犬病疫苗注射通知，民眾收到信件免驚慌，除了可參與免費活動，或帶毛小孩到鄰近動物醫院完成補強注射即可。

台北市動保處表示，國內的中南部地區，仍偶有患狂犬病的野生動物咬傷民眾案件，台北市人口密度高且周邊仍有淺山地區，飼主與毛孩出門踏青或爬山，都可能接觸野生動物，更應防範感染狂犬病。

北市府決定跟7個淺山區的行政區，包括文山、士林、北投、南港、內湖、信義、大安，辦理27場巡迴注射活動，每場次提供200劑免費動物狂犬病疫苗、50組晶片植入與寵物登記服務。

台北市動保處強調，根據動物傳染病防治條例規定，飼主每年都必須為家中犬貓或雪貂等食肉目動物，補強狂犬病疫苗，未完成可能遭罰3萬至15萬罰鍰。

台北市動保處呼籲，民眾遵守「2不1要」原則，「不接觸野生動物」、「不棄養家中寵物」、「每年帶家中犬貓施打狂犬病疫苗」，才能有效避免狂犬病侵襲，欲了解更多狂犬病防疫活動，可至官網「狂犬病防疫」民眾專區（http://bit.ly/2Ls23ZP）查詢。