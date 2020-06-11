家樂福天母店二氧化碳超標 北巿環保局限改否則開罰

北市環保局今年3月起，陸續針對北市轄內列管場所，進行空氣品質巡檢，目前查獲家樂福天母店二樓家電區二氧化碳濃度超標，濃度為1207ppm。環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，若至7月6日限改期後，逾期未改善，將依室內空氣品質管理法第15條規定，處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局空氣噪音科長楊梅華表示，大賣場是民眾喜歡前往邊吹冷氣、邊購物之休閒場所，為確保消費者及大賣場員工的呼吸健康，環保局於今年3月起陸續巡檢，依環保署公告應符合室內空氣品質管理法之列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等16種類型，台北市目前共有339處場所被列管。其中針對直讀式儀器進行二氧化碳濃度巡檢，只要濃度在1000ppm以上則超過法規標準值，今年目前查有家樂福天母店超標。

楊梅華表示，家樂福天母店在2018年亦有遭查獲二氧化碳超標情形，不過前次二氧化碳超標地點是在1樓飲料區，這次是在賣場內二樓家電區，環保局已經要求業者先去檢視通風設備，由於抽測時間為假日，也提醒業者是否注意人流控管，環保局後續也會持續啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善。

環保局表示，當室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積，當二氧化碳濃度過高時，除了會刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，亦會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且很容易感到疲勞進而影響生活。為改善二氧化碳濃度過高的問題，應增加空調設備之外氣引入量及加強通風換氣效率，並適度執行進場人數之控管。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理工作，以免違反相關規定受罰。另外，尚未被公告列管之場所，亦可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，提前因應未來被公告列管的法定義務，並確保市民於各公共場所活動時享有清新的空氣。