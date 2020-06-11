家樂福天母店二氧化碳濃度超標 未改善將開罰
台北市環保局今天表示，家樂福天母店室內二氧化碳濃度過高，已依法要求業者限期改善，並張貼空氣品質不合格標示，若未改善，將依法處以新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
依環保署公告，醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等16處場所應符合室內空氣品質管理法標準，環保局今年3月針對全市339處進行巡檢，發現家樂福天母店室內二氧化碳濃度達1207ppm，超過法規標準值1000ppm。
環保局指出，家樂福天母店在民國107年時也被查獲二氧化碳濃度超標，目前已要求業者改善並張貼標示，若逾期未改善，將依「室內空氣品質管理法」第15條規定，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰。
環保局也說明，室內人數密度過高或通風換氣效率不佳，就會造成二氧化碳濃度累積，當二氧化碳濃度過高時，呼吸中樞會被刺激，導致呼吸費力、困難，同時產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀。
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