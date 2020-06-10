快訊

台南永康驚傳大學生遭砍殺送醫 被害人全身多處刀傷

關渡平原違建納管修正 北市府籲業者快申請

中央社 / 台北10日電

北市都發局今晚表示，去年底公布「關渡平原輔導納管試辦計畫」以解決相關違章建築問題，共有31家業者提出申請，今天修正增列保證金繳納方式，呼籲業者6月底前盡快申請。

都發局今晚發布新聞稿表示，關渡平原長期規劃仍待國土功能分區檢討，在此之前的過渡期，台北市政府去年底公布「關渡平原輔導納管試辦計畫」，將關渡平原範圍內屬民國103年12月31日前的違章建築及違規使用納入管理。

同時，由業者檢討建築公共安全、消防設備、環保措施等，防止違建及違規使用等影響擴大；北市府對納管者暫不依都市計畫法及建築法規定予以裁處。

都發局指出，經統計至今年6月10日止，已有31家業者提出申請，其中經初步審查合格計4家，且有3家業者已取得納管資格。

由於有部分民眾反應計畫內容執行可否更便民，都發局表示，經北市府相關單位檢討後，在防止違建違規不擴大、協助民眾納管原則下，已參採部分意見納入計畫，並於今天完成修正增列保證金繳納方式及簡化檢討內容等項目，以利業者申請。

都發局呼籲，請符合資格業者於6月30日前提出申請，逾期申請者將依規定查處。

建築 北市 違建

延伸閱讀

台中建設分藍綠 中央地方各自為政

光汙染管理指引上路 中市府：都市審議會納入把關

議員批烏日社宅缺公托「違法」 都發局：研議納入

超大違建！冒雨偷蓋2420坪鐵皮屋 未料才1天就GG了

相關新聞

城鄉共學到石門 澎湖花嶼國小學生來做粿

澎湖的花嶼國小挑選新北市的乾華國小進行共學的課程，其中一堂課兩校的孩子體驗山區特有苧麻葉做得的草仔粿，讓海邊的孩子品嚐到山區的獨有美味，讓雙方學生透過共學能相互交流，激發並學習在課堂上學習不到的知能。

慶祝警察節好嗨！ 汐止警友會與員警同樂

為慶祝警察節，汐止警分局在昨(9)日下午3時舉行警察節慶祝大會暨表揚績優員警，遴選多位在治安與交通及各項業務推動上有卓越表現的同仁公開受獎，汐止警友辦事處主任王志頒發績優員警獎狀及禮品，場面氣氛好嗨。

汐止新長安橋清洗展新貌 地方盼能除鏽

新北市汐止區新長安橋從通車到現在快十年，時間一久，外觀出現生鏽長青苔，讓原本亮橘色的拱型橋，變的又舊又髒，所以，新北市議員白珮茹爭取清洗改善，讓新長安橋有乾淨風貌，而針對鏽蝕的部分，也希望明年能進行除鏽上漆。

遭詐騙集團盯上 淡水里長機警助逮車手

詐騙集團無所不在，盯上了淡水區新興里長吳錦泉，因里長吳錦泉覺得事有蹊俏，用拖延戰術，先請家人跟兒子聯繫，最後到淡水第一信用合作社，報警處理。在警方與行員的配合下，不只防止被詐騙，還抓到詐騙車手，警民合作的最佳展現。

貢寮龍洞灣安全設施不足 地方盼改善

新北市貢寮區龍洞灣是潛水愛好者的天堂，但因為近年來突增的遊客，讓當地社區安全問題浮現，有潛水者游進漁港航道，還有車輛開很快，岸邊步道缺乏照明，市議員林裔綺要求公所規劃設計，沿途進行矮燈施作，以解決地方安全疑慮。

柯文哲也挨批財政紀律差 追加減預算案一讀未過關

台北市長柯文哲常批評其他縣市政府財政紀律差，但柯市府的廣慈博愛園區新建工程預算18.7億元，去年被議會抓包編在社會福利發...

台北首發！5G智慧公車試乘體驗

台北首發，5G上路！國家通訊傳播委員會、台北市政府資訊局以及中華電信攜手合作，將於6月11日至7月2日在信義計畫區－信義...

北市警「金吾獎」及模範警察 49警獲頒獎表揚

為表揚績優警察、慰勉警察平日執勤辛勞，台北市政府今天舉辦慶祝2020年警察節暨第28屆金吾獎頒獎活動，由市長柯文哲親自表...

味全龍進駐天母棒球場 地方憂與社區脫節

味全龍去年重返職棒，今年5月簽下新竹棒球場10年合約，準備再拿下台北市天母棒球場5+5年經營權，預計2021年就可開打一...

新北三峽拱橋防塵網沒接好石塊噴出傷路人 公所急改善

新北市三峽拱橋目前正在進行修建工程，有民眾因為防塵網布幕縫隙太大，遭工程施工的石塊碎片弄傷手及眼皮。三峽區公所表示，工務...

Switch健身環任你玩 新北青少年電競館推免費「包場」

新冠肺炎疫情趨緩，新北市公有場館重新開放，新北青少年圖書館電競館也特別推出免費「包場」服務，即日起憑借閱證便可體驗超夯的...

北山大橋拆機車專用道？13日起試辦機車假日直行主線道

嚴重交通阻塞問題為汐止長期以來的夢魘，其中北山大橋機車道一直為機車騎士心中的痛，為此，新北市交通局自6月13日起開始試辦...

熱門新聞

桃議員劉茂群當選無效 曾列十大槍擊要犯段樹文遞補

高雄聞人「施爸爸」今告別式 遊行隊伍氣派送最後一程

和一級主管惜別宴 韓國瑜昨晚唱這首歌

台中人是否期待捷運通車？ 網友一面倒推一大便利性：超期待

大甲媽明晚11時起駕 交通疏運看這邊

影／基隆這處路口好長常讓民眾卡路中 得兩段式過馬路

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。