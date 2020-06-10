關渡平原違建納管修正 北市府籲業者快申請
台北市都發局今晚表示，去年底公布「關渡平原輔導納管試辦計畫」以解決相關違章建築問題，共有31家業者提出申請，今天修正增列保證金繳納方式，呼籲業者6月底前盡快申請。
都發局今晚發布新聞稿表示，關渡平原長期規劃仍待國土功能分區檢討，在此之前的過渡期，台北市政府去年底公布「關渡平原輔導納管試辦計畫」，將關渡平原範圍內屬民國103年12月31日前的違章建築及違規使用納入管理。
同時，由業者檢討建築公共安全、消防設備、環保措施等，防止違建及違規使用等影響擴大；北市府對納管者暫不依都市計畫法及建築法規定予以裁處。
都發局指出，經統計至今年6月10日止，已有31家業者提出申請，其中經初步審查合格計4家，且有3家業者已取得納管資格。
由於有部分民眾反應計畫內容執行可否更便民，都發局表示，經北市府相關單位檢討後，在防止違建違規不擴大、協助民眾納管原則下，已參採部分意見納入計畫，並於今天完成修正增列保證金繳納方式及簡化檢討內容等項目，以利業者申請。
都發局呼籲，請符合資格業者於6月30日前提出申請，逾期申請者將依規定查處。
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