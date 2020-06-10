關渡平原違建納管修正 北市府籲業者快申請

詐騙集團無所不在，盯上了淡水區新興里長吳錦泉，因里長吳錦泉覺得事有蹊俏，用拖延戰術，先請家人跟兒子聯繫，最後到淡水第一信用合作社，報警處理。在警方與行員的配合下，不只防止被詐騙，還抓到詐騙車手，警民合作的最佳展現。

2020-06-10 18:32