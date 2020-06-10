城鄉共學到石門 澎湖花嶼國小學生來做粿

澎湖的花嶼國小挑選新北市的乾華國小進行共學的課程，其中一堂課兩校的孩子體驗山區特有苧麻葉做得的草仔粿，讓海邊的孩子品嚐到山區的獨有美味，讓雙方學生透過共學能相互交流，激發並學習在課堂上學習不到的知能。

遠在台灣最西邊的澎湖花嶼國小，每年都會為學生辦理城鄉共學的教學活動，今年選擇來到新北市的乾華國小，在台灣本島，乾華國小是遠在山區的小學，不過大自然的教學資源卻是非常充足，為此乾華國小也邀請石門區的農事達人陳國志來教學生們做草仔粿，讓海邊來的孩子體驗山區小學的手作體驗課。

出磺口農場陳國志說，運用山上隨處可見的苧麻葉，加入粿團當中，染色成為青綠色，孩子們糅著粿皮，捏成碗狀再包入芋頭餡或是蘿蔔絲餡，隨後印上龜印或是桃子印，再放上月桃葉翻轉就大功告成，透過山上的米食文化，要讓澎湖的小朋友們認識石門與乾華國小。

花嶼國小總務主任錢煥麒表示， 雖然對於台灣本島來說，乾華國小也是偏鄉小學，不過離島小學卻是偏鄉之最，花嶼國小帶著學生來到本島鄉區體驗不同的課程體驗，期待能夠帶給孩子們多元的課程刺激。