慶祝警察節好嗨！ 汐止警友會與員警同樂

觀天下 / 記者李嘉文／汐止報導
汐止警分局舉行警察節慶祝大會暨表揚績優員警，頒發績優員警獎狀及禮品，場面氣氛好嗨。 圖／觀天下有線電視提供
汐止警分局舉行警察節慶祝大會暨表揚績優員警，頒發績優員警獎狀及禮品，場面氣氛好嗨。 圖／觀天下有線電視提供

為慶祝警察節，汐止警分局在昨(9)日下午3時舉行警察節慶祝大會暨表揚績優員警，遴選多位在治安與交通及各項業務推動上有卓越表現的同仁公開受獎，汐止警友辦事處主任王志頒發績優員警獎狀及禮品，場面氣氛好嗨。

警察節於68年6月15日正式施行，當時的警政署長孔令晟特別將615定為警察節! 在孔前署長報請內政部律定警察節之前，警察是沒有屬於自己的節目!

警察工作相當繁瑣，不分晝夜颳風下雨全年無休，身為維護治安的第一線執法人員，不管是內、外勤員警都相當辛勞，

並請汐止警友辦事處主任王志為，率各警友站站長及多位幹部一同到場共襄盛舉，頒發績優員警獎狀及禮品，給予同仁最直接的肯定與慰勞一整年的辛勞！

汐止警分局除感謝警友的支持，也勉勵各位同仁能持續全力維護治安與交通，提升為民服務工作，提供民眾安居樂業的環境。

警察 汐止

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