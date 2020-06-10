汐止新長安橋清洗展新貌 地方盼能除鏽

新北市汐止區新長安橋從通車到現在快十年，時間一久，外觀出現生鏽長青苔，讓原本亮橘色的拱型橋，變的又舊又髒，所以，新北市議員白珮茹爭取清洗改善，讓新長安橋有乾淨風貌，而針對鏽蝕的部分，也希望明年能進行除鏽上漆。

長安里長楊清風說，新長安橋已經好幾年了非常的髒，經過議員白珮茹及公所的協助之下，已經完成清洗的動作，給新長安橋注入新生命，但還有部分地方因為日曬雨淋的關係有生鏽，也建請相關單位再繼續幫忙，除鏽之外再上點漆，讓原來的風貌呈現給大家，可以跟五堵隧道做景點的結合。

市議員白珮茹表示，之前因為里長跟民眾陳情新長安橋外表看起來髒髒的，不知道是不是有鏽蝕，初步因為經費的問題，先請公所進場做橋面的清洗，因為也希望在清洗的過程中檢視橋樑安不安全，如果有生鏽掉漆的部分，會請相關單位編列預算改善。那也希望清洗後的新長安橋，讓大家耳目一新，橋也看起來比較美觀。