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遭詐騙集團盯上 淡水里長機警助逮車手
詐騙集團無所不在，盯上了淡水區新興里長吳錦泉，因里長吳錦泉覺得事有蹊俏，用拖延戰術，先請家人跟兒子聯繫，最後到淡水第一信用合作社，報警處理。在警方與行員的配合下，不只防止被詐騙，還抓到詐騙車手，警民合作的最佳展現。
新興里長吳錦泉表示，當時對方手機沒有掛斷，里長就製造他正在騎機車情境，其實一方面正與家人取得跟在國外兒子的聯繫，得知沒事後，到淡水第一信用合作社總社，機警的行員，跟里長配合演出領錢戲碼，同時也通報警方到場。
而警方到場後，里長在通話中，得知對方要面交取款，立即用暗號向一旁的員警示意地點，也讓警方順利逮到詐騙車手，淡水一信 總經理 劉啟超表示，過去行員也處理過多起詐騙，員工都對於有異狀的提款，都會多關心，就是希望可以幫民眾防詐騙，而在里長與信用合作社，與警方的配合下，不只是防止被詐騙，更協助抓到詐騙車手，警民合作的最佳展現。
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