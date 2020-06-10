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貢寮龍洞灣安全設施不足 地方盼改善

觀天下 / 記者蕭皓文／汐止報導
貢寮區龍洞灣是潛水愛好者的天堂，但有潛水者游進漁港航道等問題，市議員林裔綺要求解決地方安全疑慮。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區龍洞灣是潛水愛好者的天堂，但有潛水者游進漁港航道等問題，市議員林裔綺要求解決地方安全疑慮。 圖／觀天下有線電視提供

新北市貢寮區龍洞灣是潛水愛好者的天堂，但因為近年來突增的遊客，讓當地社區安全問題浮現，有潛水者游進漁港航道，還有車輛開很快，岸邊步道缺乏照明，市議員林裔綺要求公所規劃設計，沿途進行矮燈施作，以解決地方安全疑慮。

新北市議員林裔綺表示，貢寮區和美里龍洞灣範圍遼闊，社區商家民宅環繞海灣，一旦居民要串個門子，總需要走到馬路上，與遊客汽車爭道很危險，而有些居民則會行走在舊馬路改造的岸邊步道，以躲開馬路上有多又快的車輛，只是岸邊步道缺乏照明，沒有護欄的情況下可能不慎落海，夜間草叢也容易有蛇出現，服務處在接獲民眾意見便立即辦理會勘，希望在公所規劃設計經費後，沿途進行矮燈施作，以解決安全疑慮。

除了延伸至龍洞海洋公園的岸邊步道要設置矮燈，當地的潛水活動也有個長久的安全疑慮，因龍洞灣內除了潛水遊客，還有漁船要出港，然而在海裡漁船航道不明顯，十多年前便發生過潛水者被漁船捲入的憾事，但是至今仍有不少自由潛水客勿闖航道不聽勸，常與當地漁民發生衝突。

和美里長吳金發表示，目前立委賴品妤服務處與新北市議員林裔綺服務處、貢寮公所、貢寮區漁會已達成共識，將在一兩個月內召開說明會，希望在龍洞灣的海底與海面上設置浮標，確定航道路線，禁止自由潛水客進入，才能保障安全，龍洞灣相當歡迎遊客前來，只是大家遊玩時公德心要有，切勿留下垃圾，造成社區居民的麻煩，也才能維持良好的生態環境。

貢寮

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