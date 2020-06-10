新北國際觀光宣傳影片 獲日本影展雙料獎項

新北巿政府推出觀光品牌影片「青春山海線－Higher篇」及「淡蘭古道－功夫篇」，分別獲得2020「第二回日本國際觀光映像祭」雙料獎項，導演陳鈺杰、蕭青陽獲市府肯定。

市府表示，由陳鈺杰、蕭青陽導演的觀光宣導影片獲日本國際觀光映像祭的「音樂影片優秀賞（MusicVideo in Tourism-Good Film ）」及「東亞觀光影片優秀賞（East Asian Tourism Film-Good Film）」，兩人今天來到新北市政會議獻獎，獲市長侯友宜肯定。

「青春山海線－Higher篇」展現淡水至貢寮海岸線的自然風光，陳鈺杰表示，「回想拍攝的日子，舒服的陽光，期待來臨的夏季」；「淡蘭古道－功夫篇」導演蕭青陽也表示，「一定是評審團見識到淡蘭古道實在太美了，內容取材蘊藏在古道裡的真功夫是勝出關鍵」。

侯友宜也在市政會議中聽取文化局簡報，未來10年將逐步建構規劃5條美學廊道，打造各區文化品牌節慶活動，盼10年內累積3億5000萬藝文參與人次。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，城市新美學的改變包括未來有山系的，有海系的，甚至有河系的整個都市的設計規劃面向，透過城鄉局整體都市設計跟專家研討，讓新北市轉型成為國際大都市。