味全龍進駐天母棒球場 地方憂與社區脫節

味全龍去年重返職棒，今年5月簽下新竹棒球場10年合約，準備再拿下台北市天母棒球場5+5年經營權，預計2021年就可開打一軍球賽。先前地方憂心球賽噪音、交通干擾，台北市立體育局表示，天母棒球場只有周五晚間、周六、周日能安排職棒賽事，一年預計能舉辦30場職棒比賽，未來也保留120公益檔期，開放業餘棒球訓練及賽事申請使用。

天母棒球場位於文教區，周邊住宅、學校林立，過去曾舉辦世界盃棒球錦標賽、世界12強棒球賽及台北世大運棒球賽，球賽帶來的噪音及交通困擾，引來居民不滿，也有在地里長憂心，棒球場OT出去後，未來會變得更加商業化，憂心與社區脫節，居民無法近用球場，坦言「確實是有點無奈」。

至於噪音疑慮，天壽里里長陳伯同認為，雖然職棒開打，噪音、交通多少會受影響，但如果不是長久進行，倒是能容忍配合，但整體方向若走向商業化，將與社區經營方向背道而馳。

體育局表示，OT案中保留120天公益檔期，開放業餘棒球訓練及賽事申請使用，也預計拿來辦高中黑豹旗、業餘甲組爆米花、大專棒球聯賽、國際棒球邀請賽等賽事，社區居民若有比賽需求，也可以提出申請，前一年會先召開場地預控會議，至於球場周邊的開放空間，則不在此限。

味全龍職業棒球隊去年5月加盟中華職業棒球聯盟後，天母棒球場依據《促參法》，由龍來球場股份有限公司（味全龍球隊）以民間自提，並通過公開甄審，昨日正式取得「台北市天母棒球場民間自提營運移轉OT案」最優申請人資格，球團將獲得5年使用權、5年優先續約權，議約完成後，預計10月進駐。