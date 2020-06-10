新北三峽拱橋防塵網沒接好石塊噴出傷路人 公所急改善

新北市三峽拱橋目前正在進行修建工程，有民眾因為防塵網布幕縫隙太大，遭工程施工的石塊碎片弄傷手及眼皮。三峽區公所表示，工務課已聯繫廠商改善，該拱橋本月底將完工。

三峽拱橋又稱三峽虹橋，是新北市定古蹟，建於日治1933年，因為拱橋成虹弧形，成為重要地標。由於年代久遠，外觀、結構毀損，去年開始重新修復，修復期間機車仍可通行。

有民眾昨晚在臉書社團發文，表示施工圍籬防塵網縫隙過大，時不時有石塊、碎片飛濺，造成小朋友被碎屑傷到眼皮，大人手背刮傷。該民眾表示，拱橋是上班族上下班、學生上下課經過的地方，擔心用路人安全。

對此，三峽區公所表示，廠商已經將施工圍籬加強防護，並且會追究相關責任。預計拱橋在六月底前完工。