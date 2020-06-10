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北市交通公園教學區 即起報名親子闖關活動

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
為讓交通安全教育向下扎根，台北市青年公園設置交通公園教學區，將於7至8月期間，舉辦25場交通安全闖關活動。圖／台北市交通局提供
為讓交通安全教育向下扎根，台北市青年公園設置交通公園教學區，將於7至8月期間，舉辦25場交通安全闖關活動。圖／台北市交通局提供

為讓交通安全教育向下扎根，台北市交通局挑選青年公園，打造交通公園教學區，為讓孩童結合故事情境，體驗教學區各項教學內容，北市府將於7至8月期間，舉辦25場交通安全闖關活動，且即日起開放學校團體及親子家庭免費報名參加。

台北市交通局表示，為培養孩童的交通自我保護能力，在2018年12月3日，設置首座戶外交通公園，設計寓教的交通教學遊戲空間，包括交通標誌標線大尋寶、安全等候小秘笈、穿越路口小知識、視野死角大解析、標誌翻翻牌、巷道情境區大體驗及穿越路段小知識等七大區域，讓孩童體驗共學交通安全知識。

為讓體驗教學更添趣味，今年委託卡萊多創意公司設計及舉辦交通安全闖關活動，將交通安全教學區演變成愛麗絲冒險旅程的情境故事，由受過訓練的專業志工，透過前導故事情境劇場，引領小朋友融入故事情境。

台北市交通局指出，透過帶領孩童勇闖六大關卡任務，共同完成一趟奇幻的交通冒險故事，讓參加孩童不僅牢牢記住交通知識，民眾可線上報名

此外，今年也身打造專屬「交通安全之歌」，帶領小朋友在闖關任務完成時，一起歡樂唱跳，讓交通安全教育宣導的內容，透過音樂擴散效益不斷傳承，參加活動及闖關成功的孩童，也會贈送精美宣導品做為紀念。

為讓交通安全教育向下扎根，台北市青年公園設置交通公園教學區，將於7至8月期間，舉辦25場交通安全闖關活動。圖／台北市交通局提供
為讓交通安全教育向下扎根，台北市青年公園設置交通公園教學區，將於7至8月期間，舉辦25場交通安全闖關活動。圖／台北市交通局提供

北市

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