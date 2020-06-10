Switch健身環任你玩 新北青少年電競館推免費「包場」

新冠肺炎疫情趨緩，新北市公有場館重新開放，新北青少年圖書館電競館也特別推出免費「包場」服務，即日起憑借閱證便可體驗超夯的Switch「健身環大冒險」及「舞力全開」運動遊戲，就算是一個人也能玩。

新北市青少年圖書館位於新店安坑，針對青少年營造場館空間，結合閱讀、文創與多媒體，規劃藝文空間、互動討論區、閱讀區，2018年更啟用「創新學習中心暨電競館」，提供學生隊伍練習交流，以及樂高動力機器、程式創客班、無人機等課程。

新北市青少年圖書館指出，防疫新生活起跑，電競館也新推出「健身環大冒險」及「舞力全開」等Switch運動遊戲，民眾即日起憑借閱證就可免費包場體驗，除了健身還可以打怪冒險，健康又好玩。

此外，青少年圖書館的「街舞活動區」也提供安心的街舞練習場地，設有全身鏡牆、木地板，並提供電源、飲水及音響出借，同樣憑圖書館借閱證就可免費使用。

讀者林先生表示，從沒想到在圖書館也可以運動，尤其看書累的時候，身體動一動十分舒服，包場服務也很貼心，可以自己健身，也可以和家人、朋友聯絡感情，「大家相約到圖書館運動，常常都玩到忘了時間。」