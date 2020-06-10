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北山大橋拆機車專用道？13日起試辦機車假日直行主線道
嚴重交通阻塞問題為汐止長期以來的夢魘，其中北山大橋機車道一直為機車騎士心中的痛，為此，新北市交通局自6月13日起開始試辦「假日開放機車行駛北山大橋主線道」6個月，期間將滾動式檢討並作為是否實施調整的依據。
北山大橋為汐止前往台北市的主要道路之一，上下班尖峰時刻皆有大量車潮，然其機車專用道路狹窄騎行不易，若出現一輛自行車就可能造成道路堵塞，甚至頻頻傳出為超車而產生的擦撞事故。
為解決機車騎士用路問題，並考量到北山大橋假日車輛較少，經交通局及工務局等相關單位會勘後，研議自6月13日起開始試辦6個月「假日開放機車行駛北山大橋主線道」。
交通局交通管制工程科長陳建成表示，因應試辦假日開放機車行駛北山大橋主線道計畫，已加強維護安全相關配套工程，包含打掉大同路1段進北山大橋端50公尺的機慢車分隔島，延長可變換車道距離。
在大同路、南陽街等路段增設告示牌面，提醒駕駛人，另外，北山大橋與民權街口也規畫開放機車直接左轉，內側車道調整為左轉專用道。
交通局強調，市民安全為改善交通措施的優先考量，此次試辦北山大橋假日開放機車可直行主線道措施，在試辦6個月期間會進行滾動式檢討成效，並分析交通事故案件，作為後續是否正式調整機車直行主線道的依據，也提醒汽車駕駛人禮讓機車，減速慢行。
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