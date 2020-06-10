居民怒吼柯市府剷綠地 詹順貴：好意思說改變施政思維

台北市雙連捷運站一旁的帶狀綠地，北市府擬規劃水泥地、兒童遊具，引發居民反彈，怒喊「求｢守護綠草地，拒絕控固力」，已連署超過4千多人，今天上午的示威訴求活動，前環保署副署長詹順貴也到場聲援，指市長柯文哲說要改變過去的施政思維，如今居民站出來跟市府對抗，到底是白色力量？還是黑色力量？

北捷表示，期望能整合各方意見，將在6月中前提出具體建議，若無法完成意見蒐集，考量整體工程需要，預計7月1日架設圍籬，但會調整工程順序，先行施作雙連站出口、無障礙電梯及通風豎井改善。

為守護雙連帶狀公園，自救會及眾多環保團體，今天於綠地舉行記者會，訴求｢守護綠草地，拒絕控固力」，批評若設計無共識，反對7月1日施工，包括民進黨立委何志偉、前環保署副署長詹順貴等，也到場聲援。

自救會發起人謝懷瑩表示，居民盼保留綠地的新設計圖，但北捷仍堅持於7月1日，把民生西路至錦西街段的公園先圍起來，讓居民恐懼害怕，在未明朗前，不應架設圍籬，「政府不應用公權力，圍起人民的焦慮」。

前環保署副署長詹順貴指出，市長柯文哲競選第一任市長時，曾說要改變以前的施政思維，提出海綿城市的政見，但選上後心裡想著總統大位，嘴巴說的改變，到底改變多少？

詹順貴批評，如今居民站出來對抗，「你好意思說改變過去的施政思維？」這是白色力量？還是灰色力量、黑色力量？要求柯文哲要展現態度，讓大家檢視值不值得支持角逐2020總統大位。

荒野保護協會台北分會長游晨薇直言，新加坡政府努力增加綠覆率，台北市卻在減少綠覆率，北市府不應該因為走到這地步，就決定非做不可，「做錯事要改」這不是柯文哲說過的話？

何志偉表示，柯市府一直說專業民意優先，但現在4000多位在地居民連署，要保留呼吸的自由，並反酸柯文哲，雖然海綿城市破功，但沒有關係，只要把綠地保留好，這座城市就會呼吸。