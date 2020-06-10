新北人事異動 廖榮清、劉來通任要職

新北果菜公司前董事長廖榮清轉任新北產業發展諮詢委員會執行長，新北三重區前區長劉來通獲得新北市長侯友宜提名，今上午通過董事會決議，接任新北果菜公司董事長一職，由於劉來通離開，新北調整轄內17個區公所區長職務，今也舉辦交接。

侯友宜表示，要感謝廖榮清董事長10多年來為新北市的建設以及農業所做的付出，未來希望廖榮清能帶動新北經濟產業的發展，相當寄予厚望。

廖榮清說，新冠肺炎疫情過後，經濟情況非常糟糕，市長侯友宜盼能借重他跟工商業關係，幫忙要前來新北投資的台商、生意人，今年招商目標是1500億，希望能夠把投資金額能夠衝高。

廖榮清指出，由於疫情關係，可能導致招商目標沒辦法達成，因為疫情到底影響多少還不清楚，會已完成目標為原則，由於市長忙於市政，他會以在商界的關係給予幫忙。

警界出身的劉來通是中央警官學校（警察大學前身）45期畢業，和侯友宜是同學，曾擔任永和警分局長，由警從政後，在三重區公所服務多年，新北市府原公布劉來通退休，今接任果菜市場董事長，上任後目標是推動三重果菜市場重建案。