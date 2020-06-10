雙城論壇怎麼辦？黃珊珊：對岸不太可能來了

今年台北上海雙城論壇何時辦？怎麼辦？台北市副市長黃珊珊今天接受網路節目鄉民大會專訪透露，今年對岸不太可能來了，因為疫情無法入境。至於要不要視訊，也都還在討論。

黃珊珊今天中午接受專訪，主持人郭子乾問黃珊珊，現在台灣年輕人反中情緒高漲，擔不擔心若今年雙城論壇舉辦，重演台南孔廟如影隨形的抗議事件？黃珊珊說，北市府的立場很堅定，就是對國家、民族的意識，沒有人會接受「一國兩制、台灣方案」，雙城論壇就是城市交流，希望兩岸有善意的對話，很務實去看，尤其台灣是自由民主體制，幹嘛要怕，誰統戰誰，都不知道？

黃珊珊說，因疫情目前雙城論壇還在討論，因為已經辦了十年沒有停過，甚至總統蔡英文當選總統時那一年也還在繼續辦，重點應該是內容做什麼，若辦有幫助，兩岸有一個對話管道並不是不好。

黃珊珊說，若對岸因為疫情不來，可以用視訊方式舉辦雙城論壇進行意見交流，至於交流的議題，黃說，要讓對岸知道防疫成果，應該要去炫耀台灣的防疫成果，這件事情是台灣的強項，沒有分政治立場，就是科學的東西。