竹市南港西濱連絡道橋下空間大改造 老少盡情運動休憩
新竹市南港里西濱連絡道橋下空間超過25年未整理，環境雜亂，市府推動運動及休憩設施改善工程，今天舉行完工啟用典禮，市長林智堅說，除了改善排水設施，也利用橋下約1300平方公尺的空間，設置半場籃球場、兒童滑梯及健身器材，讓周邊社區不分老少都能盡情享受運動休憩的好環境。
林智堅說，近年積極為南港地區打造優質公共設施，如賞鳥區、17公里自行車道終點站等，西濱聯絡道橋下空間因長年未整修非常雜亂，市府大幅活化陸橋下閒置空間，增設圍網、改善地坪、防撞軟墊、兒童遊具、半場籃球場與景觀座椅，讓各年齡層的居民都可使用，還可讓行動歡唱車進駐。
市府工務處指出，南港里西濱聯絡道路高架橋因場地使用數十年，雜亂不堪，缺乏安全規畫，地方全力支持與協調，讓此優化改善工程順利完成。
工務處指出，陸橋下閒置空間活化利用在不涉及交通安全與橋梁結構安全前提下，空間規畫作為多元使用或景觀綠美化，是市府長期推動的目標，將逐年編列經費推行，提供市民更方便的活動空間，提升生活及休閒品質。
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