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疫情封鎖邊境！兒藝節活動揭幕　國內30團接力演出

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
暑假即將到來，第21屆台北兒童藝術節開跑，適逢疫情邊境管制，以往會安排國外團隊演出，今年邀請30個國內團體，帶來165檔節目與活動。記者趙宥寧／攝影
暑假即將到來，第21屆台北兒童藝術節開跑，適逢疫情邊境管制，以往會安排國外團隊演出，今年邀請30個國內團體，帶來165檔節目與活動。記者趙宥寧／攝影

暑假即將到來，第21屆台北兒童藝術節開跑，適逢疫情邊境管制，以往會安排國外團隊演出，今年全數邀國內，將由30個表演團體帶來165檔節目與活動，首度推出免費活動「藝術樂園」，活動包含音樂劇、街頭馬戲，為期三周周末在中山堂廣場舉辦。

今年兒藝節將在7月17日至8月9日舉行，主題為「從零開始 你我都是藝術New Kids」，今在松山文創園區揭開活動序幕。台北市文化局副局長陳譽馨表示，今年少了國外團體，但多了更多國內團加入，讓民眾欣賞國內優秀創作，不限年齡，從兒童到長輩都能參與，主動支持在地藝術家從零開始孵化。

台北表演藝術中心總監王孟超則表示，兒藝節由北藝承辦第三年，不該只是呈現節目、引進節目，還要有耐心培養節目，且國內兒童劇場相對缺乏資源，因此今年推出「童創基地」，將提供台北試演場地，供2組去年兒藝節獲選的劇場團隊排練、製作，將作品慢慢孵化，明年可望登上兒藝節舞台。

文化基金會董事長李遠（小野）則表示，紙風車工廠被大火燒到一點都不剩，「難過到一度跑去廁所哭，取消所有活動」，但所有兒童劇團都要團結，紙風車也要重新開始，今年也是最後一年由文基會統籌，未來將交由北藝主辦，笑稱「請北藝也給我一點機會，希望明年也能成為表演團體之一。」

今年兒藝節共有3檔售票演出，將由明日和合製作所、黑眼睛跨劇團、栢優座等團隊，分別帶來「小路決定要去遠方」、「春風小小孩」、「小小英雄向右轉-水滸謎城祝家莊」三齣全新製作。前兩齣在水源劇場登場，栢優座將在中山堂光復廳開演，三場票價訂於350元至700元不等，各場次票券將於6月19日中午12時在兩廳院售票系統開賣。

另有國內11個表演團體在平日周間前進7大行政區，如水源劇場、中山堂、大安森林公園、花博公園等，分別帶來舞蹈、戲劇、音樂、特技共11檔、88場免費演出。

此外，今年首度推出「藝術樂園」以台北市中山堂廣場為基地，7月18日至8月2日，連續三個週末帶來不同主題的免費活動，分別是「樂在不一樣」、「WOW！動起來」及「音樂劇搖擺」，內容包含音樂、戲劇、馬戲、偶戲、音樂劇，透過街頭互動表演，讓孩子在日常生活中，也能體驗藝術。

今年兒藝節將在7月17日至8月9日舉行，主題為「從零開始 你我都是藝術New Kids」，今在松山文創園區揭開活動序幕。。記者趙宥寧／攝影
今年兒藝節將在7月17日至8月9日舉行，主題為「從零開始 你我都是藝術New Kids」，今在松山文創園區揭開活動序幕。。記者趙宥寧／攝影
文化基金會董事長李遠（小野）則表示，今年兒藝節是最後一年由文基會統籌，未來將交棒給北藝。記者趙宥寧／攝影
文化基金會董事長李遠（小野）則表示，今年兒藝節是最後一年由文基會統籌，未來將交棒給北藝。記者趙宥寧／攝影
台北市文化局副局長陳譽馨表示，今年少了國外團體，但多了更多國內團加，讓民眾欣賞國內優秀創作，不限年齡，從兒童到長輩都能參與。記者趙宥寧／攝影
台北市文化局副局長陳譽馨表示，今年少了國外團體，但多了更多國內團加，讓民眾欣賞國內優秀創作，不限年齡，從兒童到長輩都能參與。記者趙宥寧／攝影
台北表演藝術中心總監王孟超則表示，兒藝節由北藝承辦第三年，今年首度推出「童創基地」，讓創作者慢慢孵化作品。記者趙宥寧／攝影
台北表演藝術中心總監王孟超則表示，兒藝節由北藝承辦第三年，今年首度推出「童創基地」，讓創作者慢慢孵化作品。記者趙宥寧／攝影

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