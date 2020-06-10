剛出生的小奶貓怎麼照顧？ 獸醫手把手傳授飼養之道
動物保護意識抬頭，為讓孩童動保概念從小紮根，新北市動保處字2012年起積極派員至各學校進行「愛護動物生命教育巡迴課程」，迄今已邁入第8年，截至今年5月底已舉辦732場巡迴課程，累計17萬5334參加人次，除了盼學生能在課程中獲得新知識，也讓動保觀念傳遞擴散。
6月初夏正值奶貓出現潮，考量民眾可能接觸到整窩流浪小奶貓，駐區獸醫王嚴緖在進行貢寮區福隆國小巡迴課程時，把奶貓的飼養管理納入課程內容，王嚴緖表示，盼在照顧奶貓的過程中，培養學生飼養動物應有的責任及與動物的相處之道，並發揚愛護、尊重動物生命精神。
另外，也有中途之家指出，路上遇到奶貓「千萬不可直接抱起」，因母貓可能為覓食暫時離開，若奶貓沾染人類味道可能遭母貓拋棄；確認後若奶貓遭棄養，可先將奶貓放入鋪有毛巾的紙箱保暖，並帶到動物醫院讓醫師進行檢查，之後再尋求中途的協助或自行收編。
照顧方面，中途表示，3周之前的奶貓建議餵專用奶粉沖泡的配方奶，千萬不可直接餵食牛奶，否則恐致脫水拉肚子。在沖泡奶粉時，建議依照瓶罐指示、泡奶溫度接近體溫，最重要的是，餵食時須讓奶貓保持「正面趴姿」，減少不慎嗆到造成的吸入性肺炎風險。
福隆國小老師蔡沛融表示，動保處舉辦的巡迴課程教導學生應有的寵物飼主責任，包含飼主應為犬貓植入晶片、每年施打狂犬病疫苗、犬貓絕育及狂犬病防疫觀念等。
另外，也教導學生了解國內目前狂犬病疫情狀況、哪些野生動物為狂犬病高危險群、狂犬病動物表現的症狀、遭疑似狂犬病動物咬傷該如何處置等，問答時間學生與講師的互動十分熱烈。
動保處表示，市府自2012年起開始辦理校園生命教育巡迴課程，內容包含認識動物飼養及管理、動物疫病的認識、飼主責任、絕育TNVR等觀念，期盼上過課程的孩童都能了解生命的可貴及學習如何尊重生命，進而將此觀念傳遞給周遭的家人與朋友，為動物福祉盡一分心力。
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