新北市17新區長上任 侯友宜期勉接地氣

新北市29個行政區中17個新任區長走馬上任，市長侯友宜主持區長宣誓就職及交接典禮時期勉新任區長「接地氣」，扮演地方與市府的溝通橋梁，施政讓民眾有感。

侯友宜在主持就職典禮後致詞指出，人事異動是鼓勵大家傑出表現，藉此鼓勵在第一線打拚、從基層一路走來的人員，透過層層歷練累積經驗，也深入了解各區特色文化，提供市民更優質的服務。

侯友宜以「承擔、犧牲、榮譽」3個提醒來勉勵所有新任區長，他說，擔任區長不是當官，而是站在第一線，展現接地氣的精神，勇於承擔責任，秉持犧牲奉獻的精神為民服務，並時刻懷有榮譽感，但大家不需要犧牲家庭生活，鼓勵新任區長帶妻子一起履新。

侯友宜表示，區長就是每一區的小市長，地方的大小事都必須瞭若指掌，並鼓勵各區區長體現行動治理的精神，走出辦公室、勤跑地方為民服務，讓民眾感受到「溫度」才是最重要的。市府團隊會做區長最強而有力的後盾，協助大家解決問題，及時照顧民眾需求。