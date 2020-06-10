後疫情時代拚振興 淡水商家齊推南瓜美食、獨家遊程

新北市淡水區是南瓜重要產地，隨著疫情趨緩，在地商家除串聯推出「淡水南瓜食驗生活節」，以在地南瓜製作創意料理，吸引饕客，文史工作室「旅學堂」也以南瓜為主軸，規畫接地氣的遊程，帶領民眾參訪私房景點、走入南瓜田，品嘗美食、聆聽在地故事。

新冠肺炎爆發以來，假日的淡水老街人潮不到原來一半，如今疫情逐漸穩定，人潮也回流，在地7間店家趁勢推出「淡水南瓜食驗生活節」，皆選用淡水南瓜製作特色料理，即日起至7月15日限時販售。

如「之間茶食器」推出淡水日落意象的「金夕南瓜」創意飲品，一次能喝到咖啡、紅茶、綠茶及香甜南瓜泥的風味；人氣打卡名店「朝日夫婦」的「焦糖南瓜刨冰」，讓顧客在南瓜甜香交融中瞬間解暑。在7月底前，7家餐廳更會共同舉辦大地餐桌饗宴，參加民眾可一次享用所有美食。

除了用味覺認識淡水，「旅學堂」也規劃了兩條接地氣的南瓜主題遊程，「腳踏食地」路線將實際走入南瓜田，聆聽淡水最早燕尾樓「黃家古厝」的故事，並品嘗冰沁涼筍與龍眼花茶，是獨一無二的私家宅第景點；「巡瓜旅人」則造訪全台最早的閩西移民會館「鄞山寺」，帶領遊客認識傳統廟宇藝術，聆聽小農及產地故事，漫步在時光隧道中。