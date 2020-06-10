改善板橋府中商圈 侯友宜：變台北西門町

新北市府要打造美學廊帶，板橋府中成為示範基地，新北市長侯友宜說，板橋府中商圈在舉辦活動時，可以把馬路改成徒步區，民眾可以逛街、菜買、參與活動，擴大空間、活絡商圈，讓特色商店被看到，變成台北的西門町。

板橋府中早期為板橋後火車站，是當地最熱鬧的商圈，火車站1999年拆除後遷至新板特區，原址成為府中捷運站，保有便捷的交通，沒讓府中商圈因此沒落，另還有南雅夜市、林本源園邸（林家花園），是古蹟與現代商圈並存的地方。

侯友宜說，文化是城市軟實力，也是競爭力，也是生活穿透力，美學廊帶必須從「點到線到面」做起，「點」就是公共工程需融合在地特色文化，「線」則是串起美學廊帶，「面」是需要透過大都市計畫創造城市美學。

侯友宜表示，每年舉辦的兒藝節、好事節、歡樂耶誕，也都需要融入府中商圈的在地特色，若是舉辦大型活動，在不妨礙交通下把商圈改成徒步區，讓特色商店被看到，藉此帶動產業，也讓府中商圈成為變成台北西門町。

工務局長詹榮鋒說，板橋府中配合城市景觀工程，除了拆除陸橋外，林家花園周邊人行道配合古蹟也在施工，目前進行點狀改善，今年6月也有評選作業，選出未來帶狀改善的規劃設計，並逐年推動。

城鄉局黃一平表示，林家花園周遭環境歷史街區營造，舊建築拉皮工程目前在設計當中，預計7月招標、8月開始施工。經發局長何怡明指出，府中商圈10、11月1日有萬聖節、好事節活動，也會串連100間商家，有店家佈置、優惠活動。