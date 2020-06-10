新北五區五淨港活動開跑 首場就清除210公斤垃圾

近年社會環境衛生意識崛起，全台每年都有數百場淨灘活動，109年度「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動在野柳漁港開跑，新北市政府也與台灣大學及致理科技大學師生合作淨港，並透過學生與居民創作，將海洋廢棄物打造成文創商品或裝置藝術，翻轉海洋廢棄物價值新契機。

新北轄內共有28處漁港，常可見海漂垃圾、廢棄海網具、船體、漁船廢棄油等漁業作業衍生的垃圾，甚至有缺乏公德心的釣客、遊客或住戶丟棄瓶罐、煙蒂、釣線、魚鉤或大型家戶垃圾，讓漁港蒙上髒亂負面印象。

對此，市府及新北各漁會除積極辦理漁港清潔維護計畫，並在漁港設置廢油回收桶以減少油汙汙染海洋外，也進行漁港環境巡查、漁港釣客稽查、設置移動式攝影機加強取締違規，來遏阻民眾在漁港亂丟垃圾的行為。

為更推動民眾自主守護漁港精神，還發起淨港活動，去年總計清除1084公噸漁港垃圾，而今年「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動也在5月23日開跑，號召約30名師生及民眾清除近210公斤海洋垃圾。

此外，市府還與致理科技大學通識教育中心合作舉辦「女王的呼召-野柳國際旅遊實驗基地計畫」，在野柳進行撿拾海洋廢棄物工作坊活動，透過學生與居民的創作，將海廢重造成具價值的文創商品或在地裝置藝術。

參加此次進港活動的致理科技大學通識教育中心老師陳宏杰表示，雖然淨港地方需爬過消波塊才能抵達，且活動當天氣候不佳，但仍澆不息學生們的熱情，還透過實作將海廢重塑成具美感的藝術創作，十分有意義。