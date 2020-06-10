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新北五區五淨港活動開跑 首場就清除210公斤垃圾

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
致理科大師生與居民透過創意將海廢重塑成具價值的文創商品或裝置藝術。圖／新北市漁業處提供
致理科大師生與居民透過創意將海廢重塑成具價值的文創商品或裝置藝術。圖／新北市漁業處提供

近年社會環境衛生意識崛起，全台每年都有數百場淨灘活動，109年度「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動在野柳漁港開跑，新北市政府也與台灣大學及致理科技大學師生合作淨港，並透過學生與居民創作，將海洋廢棄物打造成文創商品或裝置藝術，翻轉海洋廢棄物價值新契機。

新北轄內共有28處漁港，常可見海漂垃圾、廢棄海網具、船體、漁船廢棄油等漁業作業衍生的垃圾，甚至有缺乏公德心的釣客、遊客或住戶丟棄瓶罐、煙蒂、釣線、魚鉤或大型家戶垃圾，讓漁港蒙上髒亂負面印象。

對此，市府及新北各漁會除積極辦理漁港清潔維護計畫，並在漁港設置廢油回收桶以減少油汙汙染海洋外，也進行漁港環境巡查、漁港釣客稽查、設置移動式攝影機加強取締違規，來遏阻民眾在漁港亂丟垃圾的行為。

為更推動民眾自主守護漁港精神，還發起淨港活動，去年總計清除1084公噸漁港垃圾，而今年「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動也在5月23日開跑，號召約30名師生及民眾清除近210公斤海洋垃圾。

此外，市府還與致理科技大學通識教育中心合作舉辦「女王的呼召-野柳國際旅遊實驗基地計畫」，在野柳進行撿拾海洋廢棄物工作坊活動，透過學生與居民的創作，將海廢重造成具價值的文創商品或在地裝置藝術。

參加此次進港活動的致理科技大學通識教育中心老師陳宏杰表示，雖然淨港地方需爬過消波塊才能抵達，且活動當天氣候不佳，但仍澆不息學生們的熱情，還透過實作將海廢重塑成具美感的藝術創作，十分有意義。

新北市農業局長李玟呼籲，市府每年都耗費許多資源清理漁港垃圾，除了積極推廣海洋教育及加強取締亂丟垃圾外，也盼民眾共同維護，前往海邊漁港遊玩時隨手帶走垃圾，切勿因一時方便而破壞海洋。

淨港當天雖天候不佳，但參與者仍穿著雨衣爬過消波塊努力淨港。圖／新北市漁業處提供
淨港當天雖天候不佳，但參與者仍穿著雨衣爬過消波塊努力淨港。圖／新北市漁業處提供
淨港當天雖天候不佳，但參與者仍穿著雨衣爬過消波塊努力淨港。圖／新北市漁業處提供
淨港當天雖天候不佳，但參與者仍穿著雨衣爬過消波塊努力淨港。圖／新北市漁業處提供
今年「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動清除近210公斤海洋垃圾。圖／新北市漁業處提供
今年「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動清除近210公斤海洋垃圾。圖／新北市漁業處提供
新北市府與漁會、致理科技大學及台灣大學師生共同合作淨港。圖／新北市漁業處提供
新北市府與漁會、致理科技大學及台灣大學師生共同合作淨港。圖／新北市漁業處提供
致理科大師生與居民透過創意將海廢重塑成具價值的文創商品或裝置藝術。圖／新北市漁業處提供
致理科大師生與居民透過創意將海廢重塑成具價值的文創商品或裝置藝術。圖／新北市漁業處提供
今年「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動清除近210公斤海洋垃圾。圖／新北市漁業處提供
今年「新北海洋月-五區五淨港」第1場淨港活動清除近210公斤海洋垃圾。圖／新北市漁業處提供

野柳 廢棄物

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