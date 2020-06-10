基隆集合住宅多、停車位少常吃罰單 林右昌：努力解決

基隆議員鄭愷玲今天質詢指出，基隆平地有限、街道狹小，早期都市計畫缺少宏觀考量，絕大部分的集合住宅地區，沒有規畫適當停車場用地，停車位嚴重不足，民眾夜間停車常被開罰單，成為全市普遍問題，但確有不少空地閒置，建議市府多鼓勵私人閒置土地開闢停車場。市長林右昌說，只要能解決市民停車的問題，市府都會來努力，積極增闢停車空間。

鄭愷玲舉例，樂利三街天驕社區旁約500多坪，屬於私人所有的市場用地。如果地主能開放市民停車使用，就有可能解決國家新城居民停車的問題。

鄭愷玲說，幾乎天天都有民眾跟她反映沒有地方停車問題，她建議市府應考量這個嚴重的民生需求，請市長在中央的「獎勵民間投資興建停車場辦法」的原則之下，訂定符合基隆市需求及更優的辦法，透過更好的獎勵或補助，讓那些私人閒置的土地，願意開闢收費或不收費的停車場，來解決住宅區居民，普遍的停車問題。

鄭愷玲並指出，安樂社區因為交通便利、大樓林立，目前長庚醫院、安樂區行政大樓附近，已形成安樂區最繁華的長庚商圈，這區域停車位是嚴重問題，商圈附近路邊有收費停車格，長庚醫院也在得勝橋後設置停車場，但常看到車子大排長龍，更因為車輛排隊占用車道，造成危險及不便。

她建議市長評估稅務大樓前這塊所有權屬市府所有，約459坪的停車用地。能否透過OT或BOT的方式，參照東岸停車場升級為東岸廣場的成功模式，興建多功能停車塔解決停車需求問題。

林右昌表示，只要能解決市民停車的問題，市府都會來努力，土地符合法令的規定，地主也有意願，交通處都可積極來接觸，協助來促成。交通處長李綱說，議員所提的土地，會立即來和地主連絡。增闢停車位，公有土地部分一定會做努力來做，私有地部分，如何獎勵會再參考其他縣市的作法。

林右昌說，長庚商圈附近區域，市府已在此區域積極增加停車位，如和長庚協調增加第二停車廠，此區域不建議蓋停車塔，會讓此區域視覺景觀非常緊迫，在路口蓋停車塔並不太適合，市府努力增加停車位已做了很大努力，停車習慣稍為可以改一下，多走幾步路，其實停車場的量是夠的。

鄭愷玲並希望市府協助尚志貨櫃場轉型開發，讓國家新城、安樂社區及周邊居民能擺脫貨櫃車進出，所帶來的環境汙染、交通等問題。