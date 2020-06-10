台中超前部署線上視訊教學 各界捐125萬強化教學設備

為避免學生未來如遇新冠肺炎疫情造成停課，致學習中斷，台中市教育局超前佈署，整合線上學習資源，並盤點、購置設備；社會各界也響應市府政策，麗明營造公司捐贈100萬元、市議員賴順仁邀集相關單位共捐贈25萬元，供教育局及學校購置平板電腦及相關教學設備，弭平學生數位落差。

教育局長楊振昇今日出席捐贈儀式，感謝麗明營造公司董事長吳春山、市議員賴順仁及順仁兄弟會會長邱駿賢重視台中市學生的受教權益。楊振昇說，善款將會妥善分配運用，讓未來若遇停課的學生均可在家安心學習。

麗明營造公司董事長吳春山表示，他平時熱愛閱讀，在企業內更大力推廣讀書會，因此由衷希望台中市學生都能擁有平等學習環境，體會讀書的樂趣。賴順仁說，在得知學生有平板電腦需求後，立即與順仁兄弟會成員聯繫，希望共同為教育盡一份心力。

教育局指出，為確保學生如遇疫情影響，無法到校期間能充分利用科技設備，使課業不中斷，在全面調查全市各級學校後，屬低收入戶，且家中無平板的學生約2800餘位，感謝吳董事長得知消息後，慷慨捐贈100萬元，以及賴順仁議員號召相關單位，順仁兄弟會捐贈10萬元、崧富營造公司捐贈10萬元、林秀玲女士捐贈5萬元。