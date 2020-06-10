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2030新北文化願景 打造5條美學廊帶

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北文化局擘畫2030年文化願景藍圖，未來新北將有5條美學廊帶，10年內藝文參與人次累計達到3億5000萬人次，板橋府中成為示範基地。圖／報系資料照片
新北文化局擘畫2030年文化願景藍圖，未來新北將有5條美學廊帶，10年內藝文參與人次累計達到3億5000萬人次，板橋府中成為示範基地。圖／報系資料照片

新北升格10周年，新北文化局長龔雅雯今在市政會議報告「新北2030文化願景藍圖」，龔雅雯說，會以新美學為核心，讓區區有特色、處處有美學、人人都能參加，2030年新北將有5條美學廊帶，未來10年藝文參與人次累計達到3億5000萬人次。

新北市長侯友宜說，新北目前有兒藝節、歡樂耶誕城等特色地方活動，但面對下個10年，需帶給民眾更好的生活，新北要推動新美學，以板橋府中為示範區域，再逐漸推展到其他區域，翻轉新北城市景觀，建立新北特色文化風貌。

龔雅雯說，5條美學廊帶分別是「都會探索-府中美學」、「藍天海岸-古蹟文化」、「綠色山林-茶山文化」、「紅色陶寶-三鶯文化」及「黃金山城-礦業文化」，以藝文館舍為據點，帶動景觀改變。

龔雅雯表示，美學廊帶的美學準則為「減加乘」，環境減法是移除影響五感、雜亂多餘的物件，設計加法則是融入色彩增加視覺協調性，文化乘法是發掘在地文化導入藝術與文化活動。

板橋府中為美學示範基地，龔雅雯指出，府中有10案城市景觀改善工程，像是黃石市場改建、市長官邸活化、路橋拆遷等；5處活動空間，包括456行政園區、府中站前空間、林本源園邸等分別陸續有藝術裝置、街頭活動。

另外新冠肺炎疫情影響商圈，新北文化局也聯合21個板橋府中地區老店、小吃和府中15及林家花園，推出「府中印巷」海報、影片，邀請民眾以新生活型態，到板橋府中地區遊玩與消費。

文化局 新冠肺炎

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