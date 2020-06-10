不怕迷路了 鶯歌公務員一步步重畫22步道安裝里程牌

新北市鶯歌山區的步道交錯複雜，民眾走進步道常不知自己置身何處，區公所經建課花費4個月的時間，徒步重新測量、畫設22條總長23.6公里步道，並且沿路安裝名牌、里程牌，讓民眾登山更安全。今年3月還成功短時間救援失足的民眾。

鶯歌石步道、光明山稜線都是鶯歌著名山路，當地雖然山不多、也不高，不過步道叉路多互相交錯，常常一走就走到另一條步道，鶯歌公所經建課長紀銘祥表示，同仁利用上班閒暇，重新測畫年久老舊，或後來私人地主封起來不再讓山友走的路線，大約花4個月才走完。

除了重畫步道，經建課也在步道旁，每100公尺就安裝里程牌，牌子上寫步道名稱，這樣山友就不怕迷路，若發生意外，也容易報案。今年3月就有民眾在東湖路圳仔坑山區，因連日天候不佳，失足滑落60公尺山谷，透過定位牌才約半小時就馬上搜救到人，送醫後無大礙。

紀銘祥表示，以往因為民眾不知自己身在何處，恐要兵分好幾路尋人，或是從頭開始找，這次民眾因為有定位牌，清楚告知警消，大幅減少搜救時間。

紀銘祥也說，里程牌的背後有QR code，不只公所的人發現有損壞可以回報，山友也可準確、即時通知，解決以往山區內設施難即時修復的問題。