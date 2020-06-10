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淡水人口破18萬卻僅2公托 社會局：淡海國小將增1間

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市第71、72家公共托育中心2月開幕，新北市長侯友宜開心地前往視察。圖／取自新北市府官網
新北市第71、72家公共托育中心2月開幕，新北市長侯友宜開心地前往視察。圖／取自新北市府官網

今年5月淡水區突破18萬人口，但新北市議員陳偉杰指出，全區僅有兩家公托中心，市府規劃年底前增設的18家公托中，也沒有淡水地區，數量嚴重不足；社會局表示，公托設置以行政區內每千名0至未滿2歲嬰幼兒人口為基準，考量淡水人口成長需求，規畫於111年在淡海國小附設公托中心，未來也將在竹圍、紅樹林地區尋覓合適地點。

新北市第71、72家公共托育中心2月時盛大開幕，市長侯友宜出席時自信表示，新北市公托數量為全國之冠，年底前共要成立20家公托，另包含公私立合作聯盟的私立托育中心及居家保母照顧家數，更已超過1萬7千家。

但，陳偉杰指出，淡海新市鎮近年因有輕軌、影城進駐，人口不斷移入，且以年輕、小家庭型態居多，整區僅有兩家公托根本不夠，市府今年底前要增設的18家公托也沒有淡水區，「難道要淡水父母把寶寶送到台北市去托育嗎？」

陳偉杰表示，除淡水僅有兩家，北海岸的八里、三芝也才各1家，石門更是掛蛋，現有的公托，年年都有民眾陳情難抽籤又排不到，要求市府規畫在淡水地區增設公托，解決在地托育需求。

社會局指出，公托中心設置以3千名以上0至未滿2歲嬰幼兒人口地區為優先考量，3千人以下則以每千人為基準，視實際需求，每千人增設一間，目前淡水區0至未滿2歲人口數2360人，計有公托中心2家。

社會局表示，由於淡水人口成長快速，已規劃於111年設校的淡海國小附設公托中心，未來將考量人口密集程度及家長接送方便性，希望在竹圍、紅樹林地區找到合適地點，再增設一間公托。

淡水 托育

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