北市三倍券加碼 綁定愛心卡、敬老卡加碼1000元
疫情趨緩，行政院下月中將發放振興三倍券，北市府也規劃加碼方案要將錢留台北市。台北市副市長黃珊珊今天在防疫記者會中表示，加碼方案除了敬老卡外，也確定持愛心卡民眾，也可多加碼一千元。
由於先前市府也評估，要持敬老卡及愛心卡民眾用這兩張卡綁定三倍券，可能有困難，目前正研議除線上綁定之外，也規劃是否可能在里長辦公室提供實體靠卡綁定服務。
另外，柯文哲上周也在議會表示，北市府本周將提出加碼振興方案，黃珊珊說，相關的加碼內容與配套，市府都還在研議規劃，會以簡化的方式，透過比較簡單的懶人包讓市民知道，相關的作業細節下周將會公布。
黃珊珊表示，目前確定的加碼方案，就是針對45.7萬的敬老卡、及9.2萬的愛心卡民眾，市府加碼補助1000元，讓持敬老卡及愛心卡的台北市民眾享消費3000元、領3000元。
黃說，至於旅宿業的相關國旅振興，觀傳局預計後天將提出加碼方式，商業處下周也會提出商圈的振興計畫。
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