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貓纜虧損成黑洞 黃珊珊：讓它變廢物不是最好選擇

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員王鴻薇質疑，貓纜累計虧損已達8億多元，儼然成為財務黑洞。圖／北捷提供
台北市議員王鴻薇質疑，貓纜累計虧損已達8億多元，儼然成為財務黑洞。圖／北捷提供

台北貓纜營運連年虧損，累計虧損已達8億多元，儼然成財務黑洞，北市議員王鴻薇建議，貓纜應僅旺季營運，減少成本。台北市副市長黃珊珊今天表示，市長柯文哲指示各局處盤點還有哪些場地有類似狀況。黃珊珊說，貓纜虧損多，但現在已做了，應思考怎解決。將案子推翻？讓它變成廢物？這可能都不是最好選擇，現在要做的應該是增加周邊效益。

對於議員王鴻薇指出，貓纜到現在還以每年平均7千萬元的驚人速度繼續虧損，柯文哲昨天也在議會答詢表示，他上任之後，好像貓纜都沒賺過錢，三貓計劃都沒有很成功。黃珊珊今天表示，市府內部今天也針對貓纜議題討論，黃表示，柯市長提到，貓纜之所以虧損，是因為沒有將周邊觀光拓展起來，北市有許多類似場地也有這樣狀況，市長已指示各局處，盤整哪些地方，長期虧損並找出相關原因及解決方案。

黃珊珊表示，當初貓纜規劃有地方的觀光需求，就像藝文場館很多都需要政府補助，這就是政策的選擇問題。以貓纜為例，單純營運考量當然可能不划算，但涉及地方發展可能就需要市府支持，北市府要找出平衡點。另外，柯市長也指示各局處，未來各單位的規劃可行性評估，要做得更確實，

黃珊珊說，十幾年前狀況與現在又不一樣，貓纜興建時也規劃興建北纜，但後來北纜不蓋，市府要去思考，若重來一次會不會這樣做，但現在已經做了，就要想怎麼解決。貓纜是否要讓它變成廢物？這可能不是最好選擇，增加周邊效益可能是現在要做的事情。

貓纜 黃珊珊 北市

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