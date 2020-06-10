新北17區長人事大異動 今就職交接場面溫馨

新北市政府6月6日發布人事命令，調整轄內17個區公所區長職務，除了有多位市府科長職等以上的事務官調任區長外，也有區長調任市府局處，人事命令將於6月10日生效，今於市府6樓大禮堂舉辦區長宣誓就職及交接典禮，新北市長侯友宜除強調行動治理，也期盼新任區長秉持第一線服務的熱血精神。

侯友宜表示，原先預定在年後就要調整區長職務，但受到新冠肺炎疫情影響才延後至6月發布，此次調整主要是為讓那些能力好、表現優良及辛苦奉獻的區長調回市府發揮所長。

其中，板橋區長林耀長調任捷運工程局副局長，而土城區長楊志宏調任民政局副局長，林耀長說，回到工程專業將會發揮所長、戰戰競競為市民打拚；楊志宏過去也曾於環保局任職，對於新職務表示會最好該做的。

新北總共有29區，此次異動17區，面對新任的副局長及區長，侯友宜除再次強調行動治理，盼都能接地氣了解民意，並秉持第一線服務精神，除了繼續拚防疫也要積極拚市政，人事命令將於6月10日生效。

調整名單如後：

民政局副局長范姜坤火調任板橋區公所區長

樹林區公所區長陳奇正 調任三重區公所區長

民政局主任秘書陳怡君 調任永和區公所區長

金山區公所區長陳國欽 調任土城區公所區長

五股區公所區長莊茂坤 調任蘆洲區公所區長

瑞芳區公所區長王坤南 調任樹林區公所區長

鶯歌區公所區長周晉平 調任三峽區公所區長

民政局專門委員藍品畯 調任林口區公所區長

石碇區公所區長洪崇璉 調任五股區公所區長

貢寮區公所區長施玉祥 調任瑞芳區公所區長

坪林區公所區長施明慧 調任鶯歌區公所區長

中和區公所副區長周慶珍 調任坪林區公所區長

蘆洲區公所主任秘書曾繁盛 調任平溪區公所區長

秘書處秘書黃美華 調任深坑區公所區長

勞工局科長廖武輝 調任金山區公所區長

捷運工程局科長李浩榕 調任石碇區公所區長