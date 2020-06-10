工研院攜手荒野保護協會 AI「快篩」海洋廢棄物分布　

四散在海灘上的人造廢棄物越來越多，工研院AIdea人工智慧共創平台與荒野保護協會合作，提出「台灣海洋廢棄物預測」議題，運用AI人工智慧分析全台海岸121個測站的海洋廢棄物快篩調查數據，可精準掌握海洋廢棄物分布，為未來淨灘選址提供參考地點，並預測鄰近測站的海洋廢棄物分布狀況，使各測站的人力能適當調配。

工研院指出，相較於空氣污染、水質污染或廢棄物污染等，海洋廢棄物更不易找出污染源與污染區域之間的直接關聯。海岸邊的人造固體廢棄物因外觀、尺寸、重量、材質之間具有高度差異，相對於重金屬或農藥等化學污染，目前無法用單一檢測儀器或程序測量。

荒野保護協會理事長劉月梅說，現行海洋廢棄物快篩調查抽樣方式，是以全台121個測站以人工目測方式回報海洋廢棄物的體積與分布。且海洋廢棄物分布極為不均，大半的海洋廢棄物都集中在10%的海岸，希望透過與工研院AIdea的合作，能靠AI人工智慧減少測站數量，政府或民間團體也可以針對污染嚴重的海岸加強淨灘，將人力資源調配更有效率，就能還給台灣大半的乾淨海岸。

工研院AI人工智慧應用策略辦公室副主任馮文生說，工研院擘劃2030技術策略與藍圖，長期投入共通基礎技術AI人工智慧的研發，打造AIdea人工智慧共創平台，這次與荒野保護協會合作，共同討論「臺灣海洋廢棄物預測」議題，運用AI人工智慧精準掌握海洋廢棄物分布。

「台灣海洋廢棄物預測」議題利用荒野保護協會及綠色和平基金會2019全年份全台測站資訊及海岸廢棄物的快篩調查資料，由AIdea團隊從原始數據中進行資料整備、釐清議題，將「台灣海洋廢棄物預測」放上平台。自去年11月上架以來吸引211組來自國內外產學各界的AI人工智慧團隊共襄盛舉，AIdea將預測準確度達75%以上的7位AI好手，推薦給荒野保護協會進行後續AI人工智慧的解題關鍵合作。​

人工智慧共創平台AIdea匯集國內AI的產業議題庫、資料庫、人才庫，協助產業跨入AI人工智慧應用，引導台灣企業釐清自身的AI人工智慧需求、整備資料、訂定議題，並協助企業找出AI人工智慧的應用發展。該平台透過逾6600位的AI解題會員能量，協助醫療、製造、交通、地質、石化、生醫、防疫、酪農業、環保等產業議題找到最佳AI人工智慧應用。