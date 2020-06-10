「黑色金奇之旅」繪本繪畫賽評選完成 8月松菸新書發表

苗栗縣文化觀光局辦的出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫「黑色金奇之旅」石油繪本繪畫比賽，得獎名單已評選出，這次活動報名踴躍，國小低、高年級2組都加倍選出入選作品，將收錄在「黑色金奇之旅」石油繪本，預計8月間出版，8月22日下午2點將在台北誠品松菸店3樓新書表，邀得獎小朋友到場接受表揚。

文觀局文創產業科指出，比賽從4月10起徵件至5月11日止，短短1個月徵得2106件作品，其中低年級 (國小1-3年級)參賽件數1423件，高年級 (4-6年級)參賽683件。

原本公告低、高年級組各評選5件作品，因報名踴躍，評審一致決定增額各選10件，得獎的20名學童都可獲價值380元的黑色金奇之旅石油繪本1本、未來兒童或未來少年月刊半年份，價值1980元。

文觀局表示，「黑色金奇之旅」繪本以男孩小墨、爺爺、黑金的對話為主軸，走進「金」奇探險世界，搭配對話框活潑呈現，6大主題包括人物介紹（歡迎來到出磺坑）、藏寶圖（石油在那裡？）、地殼（地下為何會有石油？）、機具圖（石油探勘方式）、石油產品（石油無所不在）、石油報報（石油冷知識），深入淺出呈現出現代科技再現的歷史情境，盼發揮教育和社會功能，體驗重建後的採油情境，寓教於樂。