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五星級市長高明？ 柯文哲：以前的坐牢的坐牢、欠債的欠債

聯合報 / 記者楊正海／台北報導
台北市長柯文哲（右）昨天接受市政總質詢，酸說「以前那些五星級的，也沒多高明，坐牢的坐牢、欠債的欠債」。記者潘俊宏／攝影
台北市長柯文哲（右）昨天接受市政總質詢，酸說「以前那些五星級的，也沒多高明，坐牢的坐牢、欠債的欠債」。記者潘俊宏／攝影

遠見雜誌昨公布五星縣市長並贈獎，台北市柯文哲未列其中。他昨在議會總質詢時酸說，以前那些五星級的，也沒多高明，坐牢的坐牢、欠債的欠債。民進黨籍議員洪健益追問，所以那些人是作弊？ 柯回說，沒那樣講，但那個不見得有什麼意義。

議員問指陳菊嗎？ 柯笑回：其中之一

國民黨議員王鴻薇也問柯文哲，坐牢的坐牢、欠債的欠債是否指高雄市前市長陳菊？柯笑著回應，「one of them，其中之一」，王鴻薇說，所以有一個是陳菊。

柯文哲說，財政紀律是基本，有時候不要太過分，王鴻薇要柯為高雄財政紀律打分數，柯說，不要說打幾分，這些審計部都有意見，還強調自己沒有失言，世間有各種評分標準，對自己要有信心，目前台北市政推行得很順利，他很認真在做，對自己有信心。

由於柯文哲的施政滿意度，曾被其他媒體評為六都吊車尾，洪健益問柯，以前讀書有得過最後一名？柯文哲說，不可能，除非全班只有一個同學。

昨天總質詢，不少議員們把焦點擺在柯文哲對罷韓的看法，柯說，罷韓後沒有打電話給韓國瑜，也沒有見過韓，不會替韓安排工作或讓韓回到北市府。

王鴻薇指出，罷韓對台灣民主政治、政黨版圖有關鍵性影響 ，台灣政治已是一黨獨大了；柯則說，已經到一黨專政了。但民主政治本來就沒有保障人民會做出最好的選擇，蘇格拉底是被雅典人民用投票方式處死的，1933年希特勒不是武裝政變上來的，而是人民用投票方式選出來。

柯文哲說，台灣民主化30年，沒有理由會比得上北歐、西歐的300年，有時候看到怪怪的，不要覺得太難過，這是國家進步中的過程。

王鴻薇問柯，贊成不贊成防止一黨專政，應要有在野大聯盟？柯文哲說，這是他2014年參選台北市長的口號，每個議題可以合作就合作，合理的都會合作。

柯文哲 王鴻薇 北市 陳菊

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