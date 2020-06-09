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議員質疑市府占用民宅 柯文哲：1個月內處理
台北市議員劉耀仁今天質詢指出，北市府涉嫌長期占用雙園街附近民宅當成警察宿舍，長達40多年，民宅還被列為古蹟。台北市長柯文哲表示，不曉得占用，1個月內處理。
柯文哲下午率台北市政府局處首長到台北市議會進行市政總質詢。民主進步黨市議員劉耀仁質詢時說，接獲民眾陳情，指稱台北市警察局涉嫌長期占用雙園街一處民地當警察宿舍，時間長達40多年。
他表示，陳情民眾是在其母親過世後繼承土地，才發現土地遭警察局占用當成宿舍，陳情人提到因遭警方占用，陳情民眾的母親才隱忍多年。
柯文哲答詢時指出，他之前不知道有此案，下週會進行討論，並在1個月內處理。至於議員提及應徵收民宅及賠償地主的主張，會再討論。
台北市警察局長陳嘉昌表示，雙園街77號、79號的警察宿舍確實是歷史建物，目前正在修復再利用，後續會把占用的部分歸還給地主。
台北市文化局長蔡宗雄指出，將由文資委員到場現勘，並鑑定是否為有價值的歷史建築，後續會作必要處理。
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