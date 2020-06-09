議員轟大量撤除垃圾桶惹民怨 柯文哲：該留的都有留

台北市環保局以防疫為由，今年大量撤除街頭垃圾桶，引起民眾不滿。北市議員王鴻薇日前也在臉書舉行網路投票，共有1592位民眾參與，高達8成民眾反對市府繼續拆垃圾桶。台北市長柯文哲今天赴議會總質詢表示，台北市的垃圾桶該留的都有留。

柯文哲說，台北市包括夜市、商圈、市場、觀光景點的垃圾桶都有保留，總數也從1800處減為1200處，就沒有繼續降。議員不滿市府撤除垃圾桶不顧民意訴求，要求研考會進行民調。

王鴻薇調閱資料發現，台北市今年以來，撤除了674座行人專用垃圾桶，比率高達三成，引起許多民眾大喊不便。王鴻薇說，北市行人專用垃圾桶的數量從2012年的3171座，到了今年只剩下1226座，八年下來拆掉了1945座，其中光是今年就有674座消失，引發許多民眾大喊不便。

北市環保局長劉銘龍表示，北市府是基於防疫減少垃圾桶數量，但有丟垃圾需求的商圈、夜市、觀光景點等，都有設置垃圾桶，劉說，以觀光商圈為例，原本99處垃圾桶增至169處，商圈148處增至160處，夜市垃圾桶35處也增至41處。

柯文哲也表示，這要務實處理，因為他每天搭公車，公車亭的垃圾桶常常到晚上十一點去看，就成為垃圾集中場，許多民眾會將家戶垃圾拿到公用垃圾桶丟。

王鴻薇質疑，市府雖然以防疫和民眾丟棄用家垃圾為理由拆除垃圾箱，但近來辦公室就接到民眾陳情，原來設有垃圾箱的地方多次被隨意棄置垃圾，反而使環境更髒亂且影響市容。

甚至針對垃圾桶拆不拆，網路上民眾大多都持反對意見，呼籲市府不該因為少數的害群之馬，侵害大多數守法民眾的權益。