國道邊坡砍樹設停車場 協調未果居民抗議

新北市三重區國道路一段的高速公路邊坡，原本是種滿樹木的綠帶，但為了活化土地，高公局把邊坡租給民間經營停車場，還把所有大樹砍伐殆盡，附近居民憤怒抗議，市議員黃桂蘭奔走協調，但高工局則強調一切合法。

經過不斷抗爭、陳情都無效，居民無奈怒吼！為了活化國有地，高公局去年9月把三重區國道路一段的邊坡，租給民間經營停車場，承包商整地時，把具有隔音效果和淨化空氣的大樹砍伐殆盡，嚴重影響居民生活品質，住戶代表多次和高公局協商，但還是沒有任何共識。

住戶代表陳文鑾表示，希望政府機關能有一點良知，不要為了一點小小的租金，把從民眾徵收來的土地拿去營業出租，讓民眾身處噪音及空汙嚴重的環境，我相信很多民眾因為這樣都快得憂鬱症了。

新北市議員黃桂蘭長期居間奔走協調，希望高公局不要罔顧民意、一意孤行。這次協調會中，特別邀請立委洪孟楷辦公室主任出席，期盼能一起協助居民解決問題。

然而高公局人員立場強硬，認為這個案子一切合法。這場協調會，在雙方缺乏共識下落幕，居民訴求仍未獲得解決。對居民而言，高公局只知砍光樹木收租金，完全不顧綠籬對居民的重要性，傲慢作風難以苟同，因此揚言抗爭到底。