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野柳保護區放流花枝 北海岸漁民供卵挺復育

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
新北市長侯友宜放流花枝苗，由北海岸漁民主動提供花枝卵，再經由海大協助孵化而成。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市長侯友宜放流花枝苗，由北海岸漁民主動提供花枝卵，再經由海大協助孵化而成。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市野柳海王星碼頭海域，在世界海洋日揭牌宣告成為野柳保護區，地方與學生復育軟絲有成，在揭牌儀式中市長侯友宜放流花枝苗，放流的花枝苗由北海岸漁民主動提供花枝卵，再經由海大協助孵化而成，展現漁船主保育、復育的決心。

響應世界海洋日創造永續海洋主題，並宣揚市府對海洋保育及復育決心，新北市政府農業局於野柳海王星碼頭舉辦「新北市野柳保育區揭牌儀式」，在市長侯友宜主持下，與與會來賓一同為新設保育區告示牌進行揭牌，並在保育區內放流花枝苗，期許大家一同來守護海洋。

新北市長侯友宜表示，市府積極推動友善海洋政策，除了執行海上巡護工作，遏止不法情事；每年更辦理覆網清除及水域垃圾清潔；在復育海洋資源方面，市府每年都會培育10萬粒以上的原生種九孔苗，放流到鄰近海域中，並與海洋大學合作辦理「雙花計畫」，共同復育花枝及花蟹幼苗，難得的是，這次放流的花枝苗是由北海岸漁民主動提供花枝卵，再經由海大協助孵化育而成，展現漁船主保育、復育的決心。

海洋大學博士徐德華說，野柳地區的漁船漁主以及潛水教練，過去就為了要協助軟絲復育自製軟絲最愛的竹欉礁，近來永續意識抬頭，原本認為產卵在漁船、漁具上的花枝卵都無法存活，後來得知海洋大學能夠復育，也開始將漁船、漁具上的花枝卵都送復育，可見漁船主遇有當地居民相當肯定海洋生態保護與保育。

近年來在野柳保育區中復育軟絲有成，市府更在去年特別把這塊海域從萬里保育區中獨立出來加強管制，現在野柳保育區內只有石花菜及麒麟菜需經申請同意後才可以有限度的採捕，其他物種則是禁止，就算是岸際徒手與垂釣都不行，成為新北第一個完全禁漁區，市府努力推動保育及復育相關政策，也呼籲大家一同來守護海洋，讓海洋資源能永續。

野柳 侯友宜

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