只送不賣的愛心粽 汐止慈惠堂包粽送弱勢

再過兩星期就是端午節了，汐止善琴慈惠堂在端午節前要包上千顆的愛心粽子送給學校、還有老榮民，新北市議員周雅玲也來到善琴慈惠堂和十幾位志工們一起包愛心粽，希望大家都能開心過端午。

汐止善琴慈惠堂好熱鬧，十幾位志工來到廟裡一起包肉粽，洗粽葉、煮粽料、包粽子，大夥忙個不停，往年都是包好幾千顆做愛心，不過，今年受到疫情影響，本來打算停辦，並且已經送六千台斤白米給新北市政府，不過，後來因為之前受贈單位還是希望能夠吃到愛心粽，所以，陳堂主決定自掏腰包買材料，讓愛心不間斷。

善琴慈惠堂主陳雪嬌表示，因為疫情關係本來今年要暫停一次送愛心粽，改為已經捐六千台斤的米給新北市政府，那因為老榮民還是很想吃到愛心粽，所以，母娘慈悲還是決定包愛心粽，數量少一點，不過，也為了感謝善心人士每年都來幫忙我們，包括學校、區公所，這次包粽子的經費也都是自掏腰包，蝦米則是議員周雅玲贊助，今天很感謝志工們一早就來幫忙洗米炒香菇、還有包粽子。

新北市議員周雅玲這幾年都來一起付出勞力，現在包粽子也包出心得，議員也感謝廟方每年在端午節前夕，不但準備材料，還號召志工一起包粽子，值得一提的是，雖然，愛心粽只送不賣，不過，用料都超用心，這次活動受贈的包括北港國小等學校、還有老榮民、公所等單位，一點心意，讓大家過一個溫暖的端午節。