貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

台北貓纜營運連年虧損，台北市議員王鴻薇質疑，貓纜累計虧損已達8億多元，儼然成為財務黑洞。台北市長柯文哲說，他上任之後，好像貓纜都沒有賺過錢，三貓計劃也想過很多遍，都沒有很成功。北捷總經理沈志藏則表示，貓纜從2007年通車以來，只有第一年賺錢，期間有一段時間沒有營運，至今已營運13年。

王鴻薇說，目前貓纜營運，整體只有每年第一季（1~4月）有可能賺錢，一年內8個月都是虧錢，目前累計虧損已經達到8億2千6百萬，再加上建置成本的12億，是將近20億的財政赤字，而且現在貓纜還以每年平均7千萬元的驚人速度繼續虧損下去，王鴻薇建議，貓纜可以調整到僅旺季開放，減少不必要的支出，初步推算，每年預期可以少虧將近5000萬，呼籲市府應該重新檢討營運模式。

對於議員的建議，柯文哲表示，過去提出過的三貓計劃，想了很多遍但都沒有很成功，包括動物園的大貓熊館也沒有夜間開放，議員的提議會回去再想一遍。

王鴻薇說，貓纜的虧損問題，即便北市府推出活動搭配、調漲票價都無力回天。自2007年虧損以來，累積虧損已達8億，貓空纜車是以每年7000萬的速度虧損，換算下來一個月虧損接近600萬。如果不營運的維修跟維護成本，僅145萬，放著不動就少支出450萬，從先求止血的角度來說，這可能是目前貓纜最大起死回生的機會。

王鴻薇說，貓纜營運將影響貓空商家，但虧損這麼多終究不是辦法，而且成為財務無底洞也對不起納稅人，市府可以考慮將減少的支出發定期貓空消費劵，以回應減少貓纜停駛的衝擊。

王鴻薇表示，貓纜營運應該換個思維，建議如果貓空纜車縮短為旺季開放時，可以結合年假、春假、寒暑假的檔期去規劃，進行整體行銷的戰略，也就進一步讓縮短開放反而成為一種優勢，也帶動民眾搭乘意願，創造新的商機。