瑞芳運動公園落成 侯友宜、學生拼投籃

瑞芳運動公園是瑞芳區首座大型的共融式公園，不僅從老到小都適合前來使用器材，還結合原本的山林地形規劃溜滑梯與散布步道，今(9)日新北市長侯友宜參與落成典禮，還與瑞芳國中學生在公園內新籃球場拼投籃，未來學生的運動場地能有更好的選擇。

新北市長侯友宜表示，瑞芳運動公園是新北市第21處的全齡化特色共融遊樂場，不僅老人小孩皆可使用，也提供給身障人士一個友善的休憩空間。

今天的啟用儀式，瑞芳區各里里長與學校校長皆出席，大家都相當期待這個瑞芳區的重要大事，除了由吉慶國小帶來精彩的舞獅表演，侯市長與市議員林裔綺也與瑞芳國中的學生們比賽投籃，瑞芳公園配合晴雨有兩座籃球場，一個是天幕球場，一個則為露天的，今天附近的瑞柑國小也帶著幼兒園小朋友們來試玩流滑梯，看到市長與議員都開心合影留念。

新北市議員林裔綺表示，瑞芳運動公園除了有幼兒使用的鞦韆、旋轉椅，還有供大人長者運動的體健設施，前方的滯洪池作為環境安全使用，週圍欄杆也已加裝補強，爸媽能放心帶孩童前來，除了廁所，目前公園未設置垃圾桶，請民眾如有製造垃圾，或寵物糞便請帶走愛護環境，讓全年齡的使用者們能放心享受這個運動休憩好去處。