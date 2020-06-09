深坑友善農法種香甜甘藷 義賣助弱勢默默行善10年

位於茶山山腳旁的深坑炮子崙，保留百年傳統農村土角厝及濃厚人情味的生活特色，深坑炮子崙茶業產銷班長蔡金來提供自家田地採用友善環境農法種植甘藷，收成後舉辦義賣會，並將所得捐給深坑國小、深坑國中及東南科大的弱勢學生，此「種地瓜送愛心」迄今已邁入第10年。

蔡金來10年前開始落實公益回饋社會，無償提供自家農地，與山友、志工並結合農會、學校及地方團體一同種植甘藷，並堅持採用友善環境、愛護土地的農法種植，讓產出的甘藷保有其香甜滋味，收成後將其義賣並把所得捐助給在地弱勢學童，作為獎學金或提供營養午餐。

新北市深坑區農會總幹事黃土水表示，「種地瓜送愛心」活動迄今已邁入第10年，每年都會邀請民眾來體驗種地瓜田、翻體整地的作業，並在4個月後收成地瓜捐愛心，讓參與活動的民眾都能品嚐地瓜的美味。

此外，農會更長期積極舉辦高齡者輔導及社居關懷據點等公益活動，去年更結合園藝、地景及植物手作體驗，還獲得農委會評選為2019年「十大綠色照顧優良典範」。