全新瑞芳圖書館遇上老舊公寓不搭調 屋主同意彩繪

新北市立圖書館瑞芳分館新建工程即將完工，預計今年9月中旬啟用。新北市長侯友宜今天前往視察工程進度，肯定市府及營造團隊努力，美中不足的是相鄰老公寓牆面與新館景觀點格格不入。市府新工處表示，已取得屋主同意，彩繪牆面呼應圖書館氛圍。

現有瑞芳圖書館位在中正路郵局旁，因已有近46年歷史，出現漏水及耐震能力不足問題。市府去年與地方開會取得共識後，決定在距離舊館不到100公尺的區民廣場興建新館，但1樓規畫為多用途晴雨廣場，挑高6米5，保留原有區民廣場的機能及通透性。

侯友宜今天上午到新館工地聽取簡報，新工處表示，新的瑞芳圖書館面積1013平方公尺，是舊館的1.5倍，閱覽室座位也從89席增加到200席，提升服務品質。外牆採大面積帷幕窗，設計金黃色點綴營造礦業歷史風華，成為瑞芳具特色地標建築。

瑞芳新圖書館今年9月中旬啟用後，舊館訂於明年1月拆除，原址將開闢成公園，預計明年7月開放使用。

侯友宜指示市府團隊繼續努力，務必讓圖書館如期如質完成。新館門面的公寓外牆目前塗上綠色防水漆， 侯認為與新館不搭調，很可惜。

市議員林裔綺說，民眾很關心新館興建工程，這個問題先前也有討論過。經過溝通，在維持房屋居住品質前提下，屋主已同意市府設計彩繪。