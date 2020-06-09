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瑞芳運動公園全齡設計 有共融遊具天幕球場體健設施
新北市結合山林地景的瑞芳運動公園今天啟用，新北市長侯友宜主持啟用儀式，並與瑞芳國中學生一起上「體育課」，參加投籃對抗賽。侯說，瑞芳運動公園運用山林地形及自然環境設計，天幕球場採大冠鷲展翅造型設計，園區還有多款共融遊具及體健設施，滿足不同年齡層需求。
新北市去年打出「新北運動聚點」計畫，以健身中心、國民運動中心及運動天幕為品牌主軸，預計4年啟用34處。瑞芳運動公園今天啟用，五股國民運動中心將在12日試營運，成為第15處據點，新店國民運動中心則是預計年底啟用。
侯友宜表示，瑞芳運動公園是瑞芳區首座大型全齡共融式公園，順應自然地形設置山林步道，並規劃親子共融式遊具、成人體健設施，讓各年齡層都受惠。
侯說，運動公園天幕籃球場可說是周邊學校運動場的延伸，未來不管學生上體育課，或是辦理地區型、校際籃球賽，都是非常適合的場地。
瑞芳運動公園位於員山子路、蛇子形路交叉路口，佔地1萬3830平方公尺，環園步道融合地景，呼應山勢；運動天幕以當地大冠鷲發想，圓弧造型象徵展開的雙翅，守護山林，照顧來休閒運動遊憩的人們。
新北體育處表示，後防疫時代透過運動增強抵抗力更顯重要，瑞芳運動公園啟用後，可望成為東北角區域最新景點，讓前往九份、金瓜石旅遊民眾，多一處行程安排選擇。
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