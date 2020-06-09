快訊

挪用非洲文化的美國大團結? 民主黨單膝下跪的「肯特布」爭議

貓纜年虧7千萬累計8億錢坑 柯文哲嘆：上任後沒賺過錢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

居民連署雙連帶狀公園保留綠地 柯文哲：有抗議就修改

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市政府規劃「心中山線形公園」，但雙連帶狀公園因市府規劃水泥地、兒童遊具，取代現有綠地，居民發起「自己家園自己救、自己公園自己作主」連署。記者林麗玉／攝影
台北市政府規劃「心中山線形公園」，但雙連帶狀公園因市府規劃水泥地、兒童遊具，取代現有綠地，居民發起「自己家園自己救、自己公園自己作主」連署。記者林麗玉／攝影

 台北市政府規劃「心中山線形公園」，但雙連帶狀公園因市府規劃水泥地、兒童遊具，取代現有綠地，居民發起「自己家園自己救、自己公園自己作主」連署，連署已超過4千多人、20多個團體。台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，對於居民的訴求，柯文哲表示，居民有抗議，就會檢討修改。

北捷也表示，外界關切的綠地，因尚未達成共識，暫不施工，將持續與各界交換意見，做出最妥適的設計方案。

台北市議員阮昭雄今天質詢心中山線形公園雙連段公園綠地保留議題，柯文哲表示，對於居民的抗議，就會檢討修改。北捷總經理沈志藏則表示，北市府規劃綠廊通報不變，對於居民訴求保留的這一塊草皮，因目前較髒亂，會進行規劃整理，並加入當地居民與綠地均衡面向考量。

北捷表示，對於居民關心雙連站至民權西路站間人行綠廊綠地保留，北捷已多次參與雙連公園綠地保留自救會活動，並於5月22日說明會後，充分了解各界不同意見，並陸續請建築師納入修正。

北捷提到，由於各界對地方建設均持不同看法，北捷期望能整合各方意見，在6月中前提出具體建議，若無法完成意見蒐集，考量整體工程需要，預計7月1日架設圍籬，但會調整工程順序，先行施作雙連站出口、無障礙電梯及通風豎井改善。

至於外界關切的綠地因尚未達成共識暫不施工，仍將持續與各界交換意見，做出最妥適的設計方案，創造優質的生活環境。

北捷 北市 柯文哲

延伸閱讀

影／柯文哲：現在是一黨專政

民進黨是一黨獨大？柯文哲：已經到一黨專政了

酸五星市長欠債坐牢指陳菊？ 柯文哲：one of them

五星縣巿長沒柯？柯文哲：以前那些也有坐牢、欠債的

相關新聞

貓纜年虧7千萬累8億大錢坑 柯文哲嘆：上任沒賺過錢

台北貓纜營運連年虧損，台北市議員王鴻薇質疑，貓纜累計虧損已達8億多元，儼然成為財務黑洞。台北市長柯文哲說，他上任之後，好...

議員轟大量撤除垃圾桶惹民怨 柯文哲：該留的都有留

台北市環保局以防疫為由，今年大量撤除街頭垃圾桶，引起民眾不滿。北市議員王鴻薇日前也在臉書舉行網路投票，共有1592位民眾...

三鶯新生地建轉運中心 避免塞進市區

新北市三鶯地區每到假日都會塞車，未來加上新北市美術館，及配合三鶯捷運，新北市交通局確定將在三鶯新生地找地蓋「三鶯交通轉運...

林金結捐立委選舉補助款230萬 投資下一代教育

新北市議員林金結今天仍兌現選前承諾，將立法委員每票30元的選舉補助款全數捐出，合計230餘萬元，給三峽及土城18所中小學...

全新瑞芳圖書館遇上老舊公寓不搭調 屋主同意彩繪

新北市立圖書館瑞芳分館新建工程即將完工，預計今年9月中旬啟用。新北市長侯友宜今天前往視察工程進度，肯定市府及營造團隊努力...

深坑友善農法種香甜甘藷 義賣助弱勢默默行善10年

位於茶山山腳旁的深坑炮子崙，保留百年傳統農村土角厝及濃厚人情味的生活特色，深坑炮子崙茶業產銷班長蔡金來提供自家田地採用友...

瑞芳運動公園全齡設計 有共融遊具天幕球場體健設施

新北市結合山林地景的瑞芳運動公園今天啟用，新北市長侯友宜主持啟用儀式，並與瑞芳國中學生一起上「體育課」，參加投籃對抗賽。...

居民連署雙連帶狀公園保留綠地 柯文哲：有抗議就修改

台北市政府規劃「心中山線形公園」，但雙連帶狀公園因市府規劃水泥地、兒童遊具，取代現有綠地，居民發起「自己家園自己救、自己...

議員呼籲補助人工生育 新北：可以研議

台灣進入老齡、少子化社會，新北市議員何博文今在議會指出，部分年輕人想生育時卻遇到困難，台北、桃園都有補助人工生育，新北是...

金山區15里增設里鄰廣播系統預警防災 4議員共同爭取

新北市金山區公所為加強災害防救，在轄區4位議員白珮茹、周雅玲、張錦豪及廖先翔建議爭取下，由市府補助金山區增設區內里鄰廣播...

揪甘心！ 他每月自費幫獨居長者慶生 還教更生人做麵包

新北市瑞芳區爪峰里長簡明慧自國中畢業後開始學做麵包，開著麵包車穿梭街巷叫賣，成許多瑞芳當地人兒時回憶，成立店面後，有感於...

網怨內科上班時間鋪柏油 北市：釐清廠商是否逾期收工

內湖科技園區的交通長期壅塞，有網友今天於網路論壇PTT發文，指上班時間的尖峰時候，內科洲子街卻在鋪柏油，忍不住罵「就等著...

熱門新聞

台中東區建成路地下道走入歷史 明起封路填平

台南鐵路地下化終於要展開強拆 11日將拆張宅

愛將董德堉每天狂請公假4小時 柯文哲面露鐵青：會處理

大甲媽周四重啟遶境 白沙屯媽2個月內也要辦

芝投公路重啟…北投怕塞爆 三芝人催快點

網紅拍片教北捷逃票兩招 柯文哲批是非偏差指示送警局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。