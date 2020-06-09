居民連署雙連帶狀公園保留綠地 柯文哲：有抗議就修改

台北市政府規劃「心中山線形公園」，但雙連帶狀公園因市府規劃水泥地、兒童遊具，取代現有綠地，居民發起「自己家園自己救、自己公園自己作主」連署，連署已超過4千多人、20多個團體。台北市長柯文哲今天赴議會總質詢，對於居民的訴求，柯文哲表示，居民有抗議，就會檢討修改。

北捷也表示，外界關切的綠地，因尚未達成共識，暫不施工，將持續與各界交換意見，做出最妥適的設計方案。

台北市議員阮昭雄今天質詢心中山線形公園雙連段公園綠地保留議題，柯文哲表示，對於居民的抗議，就會檢討修改。北捷總經理沈志藏則表示，北市府規劃綠廊通報不變，對於居民訴求保留的這一塊草皮，因目前較髒亂，會進行規劃整理，並加入當地居民與綠地均衡面向考量。

北捷表示，對於居民關心雙連站至民權西路站間人行綠廊綠地保留，北捷已多次參與雙連公園綠地保留自救會活動，並於5月22日說明會後，充分了解各界不同意見，並陸續請建築師納入修正。

北捷提到，由於各界對地方建設均持不同看法，北捷期望能整合各方意見，在6月中前提出具體建議，若無法完成意見蒐集，考量整體工程需要，預計7月1日架設圍籬，但會調整工程順序，先行施作雙連站出口、無障礙電梯及通風豎井改善。

至於外界關切的綠地因尚未達成共識暫不施工，仍將持續與各界交換意見，做出最妥適的設計方案，創造優質的生活環境。